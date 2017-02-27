somilitark НБУ очікує скорочення транзиту газу до 50 млрд куб. м в 2020 р і 30 млрд куб. м з 2021р Інтерфакс-Україна 31.10.2019 Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 млрд куб. м в 2019 році до 50 млрд куб. м в 2020 році і до 30 млрд куб. м з 2021 року, такий базовий прогноз закладає Національний банк України. Як наголошується в інфляційному звіті, опублікованому НБУ в четвер увечері, прямі втрати економіки в порівнянні з обсягами транзиту на рівні 2019 складуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП в 2021 році і в подальшому. "Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як більш високі, так і більш низькі обсяги транзиту", - наголошується в документі. Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд. "Його припинення призведе не тільки до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки і забезпечення власних потреб України газом в цілому", - зазначає НБУ, вказуючи, що наразі переговори про новий контракт з транзиту російського газу тривають, і визначеності в цьому питанні немає.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.
Фонд намекнул на эти тревожные моменты ещё в сентябре, когда заявил о том, что откладывает одобрение новой финансовой помощи для Киева.
Moneta написав:Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.
А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.
Moneta написав:Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.
А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.
Ну вот теперь МВФ понял с кем имел дело при прошлой власти, кто наварилася на всех этих мутках с рефинансами, девальвационными ракетами, мародерством банковской системы и пр. (ну помимо таких удачливых спекулянтов валютного рынка украины с толстыми долларовыми котлетами, как завсеглядатаи этой темы)
И по сути говорит клоуну кого нужно на бабло расколоть для начала разговора...
Доречи позитивна новина про додаткові надходження валюти в країну:
"Нафтогаз" завершує road show нового випуску євробондів Інтерфакс-Україна 01.11.2019 НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю завершує серію зустрічей з інвесторами, присвячену новому випуску єврооблігацій, розміщення яких очікується наступного тижня. "Закінчуємо серію зустрічей з інвесторами в одному з наймальовничіших міст США", - написав у Facebook голова правління НАК Андрій Коболєв у п'ятницю з Бостона. У прес-службі компанії агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що додаткової публічної інформації з цього приводу наразі немає. Водночас один з учасників ринку сказав агентству, що розміщення облігацій на $500 млн очікується наступного тижня, можливий термін їх обігу - сім років. Як повідомлялося, road show стартувало 30 жовтня і відбувалося в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні. Організатором призначено Citi. У липні цього року "Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн. Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%. Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива