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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2613261426152616>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:00

somilitark
НБУ очікує скорочення транзиту газу до 50 млрд куб. м в 2020 р і 30 млрд куб. м з 2021р
Інтерфакс-Україна 31.10.2019
Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 млрд куб. м в 2019 році до 50 млрд куб. м в 2020 році і до 30 млрд куб. м з 2021 року, такий базовий прогноз закладає Національний банк України.
Як наголошується в інфляційному звіті, опублікованому НБУ в четвер увечері, прямі втрати економіки в порівнянні з обсягами транзиту на рівні 2019 складуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП в 2021 році і в подальшому.
"Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як більш високі, так і більш низькі обсяги транзиту", - наголошується в документі.
Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд.
"Його припинення призведе не тільки до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки і забезпечення власних потреб України газом в цілому", - зазначає НБУ, вказуючи, що наразі переговори про новий контракт з транзиту російського газу тривають, і визначеності в цьому питанні немає.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем спасибо за ответы,плюсануть почему-то не могу,ошибка какая-то.

Больше всего понятна позиция НБУ,он реально смотрит на вещи.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:24

  Клаус написав:
  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января..

наберите в ютубе - валентин землянский


Бугага. Вы действительно советуете узнать у человека с газпромовской кормушки, что он думает про украинский трназит? Бугага.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:40

  hamster bear написав:
  Клаус написав:
  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января..

наберите в ютубе - валентин землянский

Бугага. Вы действительно советуете узнать у человека с газпромовской кормушки, что он думает про украинский трназит? Бугага.

значит будет наоборот ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:44

мвф бабла не даст - WSJ

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... 1572535061


Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.

В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.

Фонд намекнул на эти тревожные моменты ещё в сентябре, когда заявил о том, что откладывает одобрение новой финансовой помощи для Киева.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.

А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:55

  vitaliian написав:
  Moneta написав:Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.

А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.

Ну вот теперь МВФ понял с кем имел дело при прошлой власти, кто наварилася на всех этих мутках с рефинансами, девальвационными ракетами, мародерством банковской системы и пр.
(ну помимо таких удачливых спекулянтов валютного рынка украины с толстыми долларовыми котлетами, как завсеглядатаи этой темы)

И по сути говорит клоуну кого нужно на бабло расколоть для начала разговора...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:00

  vitaliian написав:, По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.

не успел,
не дали ему слить милиард доларов из бюджета бывшим владельцам привата
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:13

В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова. ИНФОГРАФИКА
https://censor.net.ua/news/3157646/v_2019_godu_import_v_valyute_vyros_na_8_a_tamojennye_sbory_upali_na_1_otstrikova_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71947049
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23

Доречи позитивна новина про додаткові надходження валюти в країну:

"Нафтогаз" завершує road show нового випуску євробондів
Інтерфакс-Україна 01.11.2019
НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю завершує серію зустрічей з інвесторами, присвячену новому випуску єврооблігацій, розміщення яких очікується наступного тижня.
"Закінчуємо серію зустрічей з інвесторами в одному з наймальовничіших міст США", - написав у Facebook голова правління НАК Андрій Коболєв у п'ятницю з Бостона.
У прес-службі компанії агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що додаткової публічної інформації з цього приводу наразі немає.
Водночас один з учасників ринку сказав агентству, що розміщення облігацій на $500 млн очікується наступного тижня, можливий термін їх обігу - сім років.
Як повідомлялося, road show стартувало 30 жовтня і відбувалося в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні. Організатором призначено Citi.
У липні цього року "Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн. Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%. Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.
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