3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зелений кінь бородатого вершника записаний в поручителі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............04.11.2019...........05.11.2019
дата розрахунку...........01.11.2019...........04.11.2019
Долар США..................2473,8144............2479,8021
После полудня доллар прибавил еще 0.4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
После 12 на рынке сохранилась сбалансированная торговля. Перед обедом приподнялись на 2 копейки, а после обеда опустились на те же 2 копейки. Время расчета официального курса встретили на том же уровне 24.7800 - 24.8100, который был в 12.
За день котировки потеряли 9 копеек относительно открытия и 5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-216)
2018 - 2813.28 (-333)
2016 - 2557.61
2015 - 2308.14
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:57
Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:11
Витрати від 300 до 600 млн. дол. на рік. Це внутрішні оцінки НАКу та УТГ. Звичайно можно витратити і 2, і 3 ярди на "обслуговування" труби.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:14
в отчете нбу за прошлую неделю 157 млн покупка
и 0 продажа
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22
у меня есть своя версия , экстремальная так сказать , как только трубопровод в обход Украины заработает ожидаем значительной активизации военных действий со стороны РФ в плоть до широкомасштабного вторжения колонами танков артиллерией, ну и про Алеппо не забываем . Просто уже ничто не будет угрожать транзиту газа в Европу.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:30
А я это писал, когда доллар был по 28+.
Правда те факторы, которые должны были толкнуть доллар к 21, еще не сбылись - это формирование устойчивого тренда на рост внешнеторгового оборота с Россией и ЕС, а также тренда на восстановление экспортного потенциала Украины в машиностроении и металлургии.
Но вместо этих факторов помог очень хороший собранный урожай зерновых, падение цен на газ и нефтепродукты в мире. На этом фоне в пользу гривны сыграли и спекулянты, устроившие настоящую охоту за сладкими украинскими ОВГЗ в том числе гривневыми, а также успехи нового президента на поприще "отдайте нам наших из вашего плена" и "постепенно реально прекращаем огонь" и дадим жителям Донбасса то, чего они хотят - как майдан получил то, что он хотел в свое время.
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