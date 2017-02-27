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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KirillT8 написав:Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.

Зелений кінь бородатого вершника записаний в поручителі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............04.11.2019...........05.11.2019
дата розрахунку...........01.11.2019...........04.11.2019
Долар США..................2473,8144............2479,8021
После полудня доллар прибавил еще 0.4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
После 12 на рынке сохранилась сбалансированная торговля. Перед обедом приподнялись на 2 копейки, а после обеда опустились на те же 2 копейки. Время расчета официального курса встретили на том же уровне 24.7800 - 24.8100, который был в 12.
За день котировки потеряли 9 копеек относительно открытия и 5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-216)
2018 - 2813.28 (-333)

2016 - 2557.61
2015 - 2308.14
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:57

  Сибарит написав:Уже посмотрел :)
Оказалось, что погашение старого рефинанса на сумму 312 млн.грн. произошло в четверг 31. Это означает, что в четверг НБУ выкупил не 85 млн, а почти 100.
Сегодняшний анализ ликвидности говорит правду, в пятницу НБУ взял дежурные 30 млн.
Данные сошлись.

Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:11

  centurionus написав:
  KirillT8 написав:Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").


Витрати від 300 до 600 млн. дол. на рік. Це внутрішні оцінки НАКу та УТГ. Звичайно можно витратити і 2, і 3 ярди на "обслуговування" труби.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:14

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Уже посмотрел :)
Оказалось, что погашение старого рефинанса на сумму 312 млн.грн. произошло в четверг 31. Это означает, что в четверг НБУ выкупил не 85 млн, а почти 100.
Сегодняшний анализ ликвидности говорит правду, в пятницу НБУ взял дежурные 30 млн.
Данные сошлись.

Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!

в отчете нбу за прошлую неделю 157 млн покупка

и 0 продажа :o
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22

  somilitark написав:Всем спасибо за ответы,плюсануть почему-то не могу,ошибка какая-то.

Больше всего понятна позиция НБУ,он реально смотрит на вещи.
у меня есть своя версия , экстремальная так сказать , как только трубопровод в обход Украины заработает ожидаем значительной активизации военных действий со стороны РФ в плоть до широкомасштабного вторжения колонами танков артиллерией, ну и про Алеппо не забываем . Просто уже ничто не будет угрожать транзиту газа в Европу.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:30

  yama написав:
  uaprofi написав:vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?
я это писал когда доллар был еще по 26 :wink:

А я это писал, когда доллар был по 28+.

Правда те факторы, которые должны были толкнуть доллар к 21, еще не сбылись - это формирование устойчивого тренда на рост внешнеторгового оборота с Россией и ЕС, а также тренда на восстановление экспортного потенциала Украины в машиностроении и металлургии.

Но вместо этих факторов помог очень хороший собранный урожай зерновых, падение цен на газ и нефтепродукты в мире. На этом фоне в пользу гривны сыграли и спекулянты, устроившие настоящую охоту за сладкими украинскими ОВГЗ в том числе гривневыми, а также успехи нового президента на поприще "отдайте нам наших из вашего плена" и "постепенно реально прекращаем огонь" и дадим жителям Донбасса то, чего они хотят - как майдан получил то, что он хотел в свое время.
buratinyo
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