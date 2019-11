Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23

KirillT8 написав: Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють"). 3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell