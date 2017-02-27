Додано: Пон 04 лис, 2019 16:30

yama написав: uaprofi написав: vladus17

господа что происходит на рынке?

не уже ли это тренд?

и стабильно идём сначала к 21?

выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо? господа что происходит на рынке?не уже ли это тренд?и стабильно идём сначала к 21?выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо? я это писал когда доллар был еще по 26 я это писал когда доллар был еще по 26

А я это писал, когда доллар был по 28+.Правда те факторы, которые должны были толкнуть доллар к 21, еще сбылись - это формирование устойчивого тренда на рост внешнеторгового оборота с Россией, а также тренда на восстановление экспортного потенциала Украины в машиностроении и металлургии.Но вместо этих факторов помог очень хороший собранный урожай зерновых, падение цен на газ и нефтепродукты в мире. На этом фоне в пользу гривны сыграли и спекулянты, устроившие настоящую охоту за сладкими украинскими ОВГЗ в том числе гривневыми, а также успехи нового президента на поприще "отдайте нам наших из вашего плена" и "постепенно реально прекращаем огонь" и дадим жителям Донбасса то, чего они хотят - как майдан получил то, что он хотел в свое время.