Додано: Пон 04 лис, 2019 16:52

Первый источник роста в 2020-м названо уменьшение стоимости кредитов.Подумалось - "дурень думкою богатеет", зачем выдавать кредиты бизнесу, если есть надежные и выгодные госбумаги, вначале пирамиду уменьшили бы хоть до уровня приличности.Второй - фискалка - 5 млрд.дол планируют вывести из тени, плюс 5 млрд. от контарбанды.Подумалось - ага, слабо подоить олигархат и монополии, так надои решили организовать за счет ФОПов ( ну понятно чтобы получить больше молока корову надо меньше кормить и больше доить),тем более жирная олигархическая корова может и по морде копытами зацедить,а тощую ФОПовскую удобно и безопасно с их точки зрения доить,, ну а уменьшения контрабанды что-то в упор не заметил, наоброт в ближайшем маркете электроники цены на полностью "черную" технику пошли вниз и ассортимент увеличился вдвое.И это с лета ! в 2 раза рост ассортимента по "черной" безналоговй технике !Третий источник - улучшение бизнес-климата, справедливая судебная система и т.п.По третьему источнику привлечем инвестиции на 10 млрд.дол, и только это даст дополнительные 5% роста ВВП к 3.5% существующим.Т.е. - нарисовали на 2020-й год в совокупности более 10% роста.Когда прочитал про рост ВВП больше 10% - не смог сдержать смех, а при упоминании справедливой судебной системы,уже просто расхохотался.Вот так кратко-кому лень открывать ссылку.Что -то мне напоминает один случай лет 10 назад - когда знакомый зам.начальника тогда еще милиции попросил меня с супругой придти на встречу в дом культуры, в конкретную комнату.Отказать было неудобно, ну мы и пришли.Он на доске начал нам рисовать круглые суммы денег, потом стрелочки вверх и еще боллее круглые суммы, потом начал умножать все это, получилось вообще что-то фантастическое.И вот так в зависимости от вложенной вами суммы в американскую страховую компанию, вы через ряд лет сможете стать долларовым миллионером - гордо и воудушевленно завершил он презентацию.Я горячо поблагодарил его и культурно сказал, что на данный момент у меня вообще нет свободных денег.Чел искренне и недоуменно расстроился и пригласил на презентацию следующую пару.Лучше бы ребятки,фантазеры по газу просчитали все нормально.Ведь 3 млрд.дол. ,которые бюджет потеряет от транзита надо вообще-то считать по мультипликатору,рабочие места,это люди потеряют работу,не получат зарплату,что-то не купят, соответственно кто-то что-то не продаст,не уплатит налоги ,плюс допзатраты на поддержание технического состояния и т.п.,плюс в будущем допзатраты на закупку газа по возможно более высокой цене,плюс соответственно вырастут цены на энергоносители для промышленности,это разгонит цены на товары и услуги, цепочка достаточно длинная,продолжать можно долго.Это серьезные деньги, которые не покроют даже варианты с землей, по которой и в конечном остатке неизвестно что еще выйдет, какие там тормоза будут и т.п.При всем этом ребятки рисуют рост в 40% за 5 лет.Можно уже с уверенностью сказать - не будет такого даже близко, даже если цены на экспорт будут комфортные, даже если восток немного стабилизируется.Для нормального развития нужны приличные ПИИ, а ПИИ приходят туда где деньгам тихо, безопасно,спокойно и надежно.И где ребятки не напоминают дешевых менеджеровиз компаний многоуровневого маркетинга,работающих по принципу - впарили тебе ,впарь еще сто человек.