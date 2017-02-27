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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2613261426152616

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KirillT8 написав:Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:А к Пете и Лере вопросов не было. По любому мазурик Зеленский деньги украл, видимо он теперь всем фондам что-то должен.

Зелений кінь бородатого вершника записаний в поручителі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............04.11.2019...........05.11.2019
дата розрахунку...........01.11.2019...........04.11.2019
Долар США..................2473,8144............2479,8021
После полудня доллар прибавил еще 0.4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
После 12 на рынке сохранилась сбалансированная торговля. Перед обедом приподнялись на 2 копейки, а после обеда опустились на те же 2 копейки. Время расчета официального курса встретили на том же уровне 24.7800 - 24.8100, который был в 12.
За день котировки потеряли 9 копеек относительно открытия и 5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-216)
2018 - 2813.28 (-333)

2016 - 2557.61
2015 - 2308.14
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:57

  Сибарит написав:Уже посмотрел :)
Оказалось, что погашение старого рефинанса на сумму 312 млн.грн. произошло в четверг 31. Это означает, что в четверг НБУ выкупил не 85 млн, а почти 100.
Сегодняшний анализ ликвидности говорит правду, в пятницу НБУ взял дежурные 30 млн.
Данные сошлись.

Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:11

  centurionus написав:
  KirillT8 написав:Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").


Витрати від 300 до 600 млн. дол. на рік. Це внутрішні оцінки НАКу та УТГ. Звичайно можно витратити і 2, і 3 ярди на "обслуговування" труби.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:14

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Уже посмотрел :)
Оказалось, что погашение старого рефинанса на сумму 312 млн.грн. произошло в четверг 31. Это означает, что в четверг НБУ выкупил не 85 млн, а почти 100.
Сегодняшний анализ ликвидности говорит правду, в пятницу НБУ взял дежурные 30 млн.
Данные сошлись.

Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!

в отчете нбу за прошлую неделю 157 млн покупка

и 0 продажа :o
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22

  somilitark написав:Всем спасибо за ответы,плюсануть почему-то не могу,ошибка какая-то.

Больше всего понятна позиция НБУ,он реально смотрит на вещи.
у меня есть своя версия , экстремальная так сказать , как только трубопровод в обход Украины заработает ожидаем значительной активизации военных действий со стороны РФ в плоть до широкомасштабного вторжения колонами танков артиллерией, ну и про Алеппо не забываем . Просто уже ничто не будет угрожать транзиту газа в Европу.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:37

  yama написав:
  somilitark написав:Всем спасибо за ответы,плюсануть почему-то не могу,ошибка какая-то.

Больше всего понятна позиция НБУ,он реально смотрит на вещи.
у меня есть своя версия , экстремальная так сказать , как только трубопровод в обход Украины заработает ожидаем значительной активизации военных действий со стороны РФ в плоть до широкомасштабного вторжения колонами танков артиллерией, ну и про Алеппо не забываем . Просто уже ничто не будет угрожать транзиту газа в Европу.


Потоки не справляются с пиковыми нагрузками, также они имеют обыкновение становится на профилактический ремонт. РФ интересно, чтобы мы себе в убыток содержали ГТС для ситуационного подстраховывания поставок Газпрома в Европу. Впрочем, и ваш сценарий иммет парво на озвучивание.
В любом случае этот краник скорее всего оскудеет, начинаяя со следующего года.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:39

  escobar написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...

чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне - теж можна.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45924 ... a-ukrayiny

Первый источник роста в 2020-м названо уменьшение стоимости кредитов.

Подумалось - "дурень думкою богатеет", зачем выдавать кредиты бизнесу, если есть надежные и выгодные госбумаги, вначале пирамиду уменьшили бы хоть до уровня приличности.

Второй - фискалка - 5 млрд.дол планируют вывести из тени, плюс 5 млрд. от контарбанды.

Подумалось - ага, слабо подоить олигархат и монополии, так надои решили организовать за счет ФОПов ( ну понятно чтобы получить больше молока корову надо меньше кормить и больше доить),
тем более жирная олигархическая корова может и по морде копытами зацедить,
а тощую ФОПовскую удобно и безопасно с их точки зрения доить,

, ну а уменьшения контрабанды что-то в упор не заметил, наоброт в ближайшем маркете электроники цены на полностью "черную" технику пошли вниз и ассортимент увеличился вдвое.
И это с лета ! в 2 раза рост ассортимента по "черной" безналоговй технике !

Третий источник - улучшение бизнес-климата, справедливая судебная система и т.п.
По третьему источнику привлечем инвестиции на 10 млрд.дол, и только это даст дополнительные 5% роста ВВП к 3.5% существующим.Т.е. - нарисовали на 2020-й год в совокупности более 10% роста.

Когда прочитал про рост ВВП больше 10% - не смог сдержать смех, а при упоминании справедливой судебной системы,уже просто расхохотался.

Вот так кратко-кому лень открывать ссылку.


Что -то мне напоминает один случай лет 10 назад - когда знакомый зам.начальника тогда еще милиции попросил меня с супругой придти на встречу в дом культуры, в конкретную комнату.
Отказать было неудобно, ну мы и пришли.
Он на доске начал нам рисовать круглые суммы денег, потом стрелочки вверх и еще боллее круглые суммы, потом начал умножать все это, получилось вообще что-то фантастическое.

И вот так в зависимости от вложенной вами суммы в американскую страховую компанию, вы через ряд лет сможете стать долларовым миллионером - гордо и воудушевленно завершил он презентацию.

Я горячо поблагодарил его и культурно сказал, что на данный момент у меня вообще нет свободных денег.
Чел искренне и недоуменно расстроился и пригласил на презентацию следующую пару.

Лучше бы ребятки,фантазеры по газу просчитали все нормально.

Ведь 3 млрд.дол. ,которые бюджет потеряет от транзита надо вообще-то считать по мультипликатору,
рабочие места,это люди потеряют работу,не получат зарплату,
что-то не купят, соответственно кто-то что-то не продаст,не уплатит налоги ,
плюс допзатраты на поддержание технического состояния и т.п.,
плюс в будущем допзатраты на закупку газа по возможно более высокой цене,
плюс соответственно вырастут цены на энергоносители для промышленности,
это разгонит цены на товары и услуги, цепочка достаточно длинная,продолжать можно долго.

Это серьезные деньги, которые не покроют даже варианты с землей, по которой и в конечном остатке неизвестно что еще выйдет, какие там тормоза будут и т.п.

При всем этом ребятки рисуют рост в 40% за 5 лет.

Можно уже с уверенностью сказать - не будет такого даже близко, даже если цены на экспорт будут комфортные, даже если восток немного стабилизируется.

Для нормального развития нужны приличные ПИИ, а ПИИ приходят туда где деньгам тихо, безопасно,спокойно и надежно.

И где ребятки не напоминают дешевых менеджеров

из компаний многоуровневого маркетинга,

работающих по принципу - впарили тебе ,впарь еще сто человек.
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