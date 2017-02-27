3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зелений кінь бородатого вершника записаний в поручителі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............04.11.2019...........05.11.2019
дата розрахунку...........01.11.2019...........04.11.2019
Долар США..................2473,8144............2479,8021
После полудня доллар прибавил еще 0.4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
После 12 на рынке сохранилась сбалансированная торговля. Перед обедом приподнялись на 2 копейки, а после обеда опустились на те же 2 копейки. Время расчета официального курса встретили на том же уровне 24.7800 - 24.8100, который был в 12.
За день котировки потеряли 9 копеек относительно открытия и 5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-216)
2018 - 2813.28 (-333)
2016 - 2557.61
2015 - 2308.14
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:57
Большое спасибо за эту информацию! По моим данным, в четверг реально купили 100-ку. А потом смотрю в ликвидность, а там - непонятная ситуация.
Спасибо, что прояснили!
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:11
Витрати від 300 до 600 млн. дол. на рік. Це внутрішні оцінки НАКу та УТГ. Звичайно можно витратити і 2, і 3 ярди на "обслуговування" труби.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:14
в отчете нбу за прошлую неделю 157 млн покупка
и 0 продажа
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22
у меня есть своя версия , экстремальная так сказать , как только трубопровод в обход Украины заработает ожидаем значительной активизации военных действий со стороны РФ в плоть до широкомасштабного вторжения колонами танков артиллерией, ну и про Алеппо не забываем . Просто уже ничто не будет угрожать транзиту газа в Европу.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:37
Потоки не справляются с пиковыми нагрузками, также они имеют обыкновение становится на профилактический ремонт. РФ интересно, чтобы мы себе в убыток содержали ГТС для ситуационного подстраховывания поставок Газпрома в Европу. Впрочем, и ваш сценарий иммет парво на озвучивание.
В любом случае этот краник скорее всего оскудеет, начинаяя со следующего года.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:39
Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне - теж можна.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/45924 ... a-ukrayiny
Первый источник роста в 2020-м названо уменьшение стоимости кредитов.
Подумалось - "дурень думкою богатеет", зачем выдавать кредиты бизнесу, если есть надежные и выгодные госбумаги, вначале пирамиду уменьшили бы хоть до уровня приличности.
Второй - фискалка - 5 млрд.дол планируют вывести из тени, плюс 5 млрд. от контарбанды.
Подумалось - ага, слабо подоить олигархат и монополии, так надои решили организовать за счет ФОПов ( ну понятно чтобы получить больше молока корову надо меньше кормить и больше доить),
тем более жирная олигархическая корова может и по морде копытами зацедить,
а тощую ФОПовскую удобно и безопасно с их точки зрения доить,
, ну а уменьшения контрабанды что-то в упор не заметил, наоброт в ближайшем маркете электроники цены на полностью "черную" технику пошли вниз и ассортимент увеличился вдвое.
И это с лета ! в 2 раза рост ассортимента по "черной" безналоговй технике !
Третий источник - улучшение бизнес-климата, справедливая судебная система и т.п.
По третьему источнику привлечем инвестиции на 10 млрд.дол, и только это даст дополнительные 5% роста ВВП к 3.5% существующим.Т.е. - нарисовали на 2020-й год в совокупности более 10% роста.
Когда прочитал про рост ВВП больше 10% - не смог сдержать смех, а при упоминании справедливой судебной системы,уже просто расхохотался.
Вот так кратко-кому лень открывать ссылку.
Что -то мне напоминает один случай лет 10 назад - когда знакомый зам.начальника тогда еще милиции попросил меня с супругой придти на встречу в дом культуры, в конкретную комнату.
Отказать было неудобно, ну мы и пришли.
Он на доске начал нам рисовать круглые суммы денег, потом стрелочки вверх и еще боллее круглые суммы, потом начал умножать все это, получилось вообще что-то фантастическое.
И вот так в зависимости от вложенной вами суммы в американскую страховую компанию, вы через ряд лет сможете стать долларовым миллионером - гордо и воудушевленно завершил он презентацию.
Я горячо поблагодарил его и культурно сказал, что на данный момент у меня вообще нет свободных денег.
Чел искренне и недоуменно расстроился и пригласил на презентацию следующую пару.
Лучше бы ребятки,фантазеры по газу просчитали все нормально.
Ведь 3 млрд.дол. ,которые бюджет потеряет от транзита надо вообще-то считать по мультипликатору,
рабочие места,это люди потеряют работу,не получат зарплату,
что-то не купят, соответственно кто-то что-то не продаст,не уплатит налоги ,
плюс допзатраты на поддержание технического состояния и т.п.,
плюс в будущем допзатраты на закупку газа по возможно более высокой цене,
плюс соответственно вырастут цены на энергоносители для промышленности,
это разгонит цены на товары и услуги, цепочка достаточно длинная,продолжать можно долго.
Это серьезные деньги, которые не покроют даже варианты с землей, по которой и в конечном остатке неизвестно что еще выйдет, какие там тормоза будут и т.п.
При всем этом ребятки рисуют рост в 40% за 5 лет.
Можно уже с уверенностью сказать - не будет такого даже близко, даже если цены на экспорт будут комфортные, даже если восток немного стабилизируется.
Для нормального развития нужны приличные ПИИ, а ПИИ приходят туда где деньгам тихо, безопасно,спокойно и надежно.
И где ребятки не напоминают дешевых менеджеров
из компаний многоуровневого маркетинга,
работающих по принципу - впарили тебе ,впарь еще сто человек.
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