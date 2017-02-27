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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:36

  sergey_sryvkin написав:
  escobar написав:чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне - теж можна.


Тоді сумнівно, що на ринку нерухомості буде стартувати ракета.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:05

Автор77
всё у них получится!
почему не верите?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31

Покупка валюты населением вновь превысила продажу
Объем покупки населением наличной валюты в октябре 2019 года превысил объем продажи на $91,5 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, в октябре по сравнению с сентябрем украинцы увеличили покупку валюты на 12,2% - до $1,51 млрд и уменьшили продажу на 1,2% - до $1,41 млрд.

Как сообщалось, в сентябре украинцы продали валюты на $88,8 млн больше, чем купили, тогда как в августе и июле объем покупки превышал объем продажи на $93,7-97 млн.

В целом с начала 2019 года население продало валюты на $53,8 млн больше, чем купило.


Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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