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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:36
sergey_sryvkin написав: escobar написав:
чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...
Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне - теж можна.
Тоді сумнівно, що на ринку нерухомості буде стартувати ракета.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:05
Автор77
всё у них получится!
почему не верите?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31
Покупка валюты населением вновь превысила продажу
Объем покупки населением наличной валюты в октябре 2019 года превысил объем продажи на $91,5 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в октябре по сравнению с сентябрем украинцы увеличили покупку валюты на 12,2% - до $1,51 млрд и уменьшили продажу на 1,2% - до $1,41 млрд.
Как сообщалось, в сентябре украинцы продали валюты на $88,8 млн больше, чем купили, тогда как в августе и июле объем покупки превышал объем продажи на $93,7-97 млн.
В целом с начала 2019 года население продало валюты на $53,8 млн больше, чем купило.
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Живите своим умом!
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