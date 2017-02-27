Додано: Пон 04 лис, 2019 20:34

yama написав: uaprofi написав: vladus17

господа что происходит на рынке?

не уже ли это тренд?

и стабильно идём сначала к 21?

выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо? господа что происходит на рынке?не уже ли это тренд?и стабильно идём сначала к 21?выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо? я это писал когда доллар был еще по 26 я это писал когда доллар был еще по 26

А я это писал, когда доллар был по 28+.Правда те факторы, которые должны были толкнуть доллар к 21, еще не сбылись- это формирование устойчивого тренда на рост внешнеторгового оборота сРоссией и ЕС, а также тренда на восстановление экспортного потенциалаУкраины в машиностроении и металлургии.Но вместо этих факторов помог очень хороший собранный урожай зерновых,падение цен на газ и нефтепродукты в мире. На этом фоне в пользу гривнысыграли и спекулянты, устроившие настоящую охоту за сладкими украинскимиОВГЗ в том числе гривневыми, а также успехи нового президента на поприще'отдайте нам наших из вашего плена' и 'постепенно реальнопрекращаем огонь'.Ну и НБУ четко и достаточно понятно указал направление в долины для валютной пары доллар-гривна. За счет чего?1. Отмена обязательной продажи валютной выручки полностью (до этого обязательно продавалось 50% от выручки). Так делают лишь в случае реального ожидания серьезного превышения поступлений валюты над объемами ее покупки импортерами и спекулянтами.2. Отмена ограничений для населения на покупку валюты (типа покупай - не хочу). Так делают лишь когда курс доллара сильно завышен и в НБУ ожидают его снижение к гривне.