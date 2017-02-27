|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:36
sergey_sryvkin написав: escobar написав:
чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...
Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне - теж можна.
Тоді сумнівно, що на ринку нерухомості буде стартувати ракета.
-
vovikhan1991
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 27.06.16
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:05
Автор77
всё у них получится!
почему не верите?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3203
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31
Покупка валюты населением вновь превысила продажу
Объем покупки населением наличной валюты в октябре 2019 года превысил объем продажи на $91,5 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в октябре по сравнению с сентябрем украинцы увеличили покупку валюты на 12,2% - до $1,51 млрд и уменьшили продажу на 1,2% - до $1,41 млрд.
Как сообщалось, в сентябре украинцы продали валюты на $88,8 млн больше, чем купили, тогда как в августе и июле объем покупки превышал объем продажи на $93,7-97 млн.
В целом с начала 2019 года население продало валюты на $53,8 млн больше, чем купило.
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35934
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3486 раз.
- Подякували: 7733 раз.
-
- Профіль
-
35
7
2
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:06
zzzzzz написав:
Покупка валюты населением вновь превысила продажу
Объем покупки населением наличной валюты в октябре 2019 года превысил объем продажи на $91,5 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в октябре по сравнению с сентябрем украинцы увеличили покупку валюты на 12,2% - до $1,51 млрд и уменьшили продажу на 1,2% - до $1,41 млрд.
Как сообщалось, в сентябре украинцы продали валюты на $88,8 млн больше, чем купили, тогда как в августе и июле объем покупки превышал объем продажи на $93,7-97 млн.
В целом с начала 2019 года население продало валюты на $53,8 млн больше, чем купило.
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Олені...побриті і поголені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30051
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:09
uaprofi написав:Автор77
всё у них получится!
почему не верите?
Лучче перечитайте с каким восторгом, подпрыгом и придыханием Автор писал весной про ЗЕлёные шмаркли!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7957
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:10
zzzzzz написав:
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Тут якось не сходиться...
Якщо населення отримало від гастарбайтерів 5-10 млрд доларів у рік..
То куди воно їх діло?
Як мінімум повинно було 50% продати на купівлю повсякденних товарів+на утримання комуналки...
А то в противному разі вийде що скоро населення буде багатше від олігархів..
Ті за 27 років всього 34 млрд набрали ,а населення таку суму виходить що заощадить за якихось 5 років.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21586
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:11
zzzzzz написав:
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Не переживай, население знает - одно население продаёт, а совсем другое покупает.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7957
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:23
budivelnik
Часть ушла в рост валютных депозитов.
С нового года рост валютных вкладов населения в банках ( именно в валюте ) с 8,431 млрд.дол до 9,129 млрд.долларов. ( данные на 1 октября за 9 месяцев )
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35934
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3486 раз.
- Подякували: 7733 раз.
-
- Профіль
-
35
7
2
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:26
budivelnik написав: zzzzzz написав:
Короче население само не знает что делать, то покупает,то продает)) По итогам года маленький баланс в сторону превышения продажи.
Тут якось не сходиться...
Якщо населення отримало від гастарбайтерів 5-10 млрд доларів у рік..
То куди воно їх діло?
Як мінімум повинно було 50% продати на купівлю повсякденних товарів+на утримання комуналки...
А то в противному разі вийде що скоро населення буде багатше від олігархів..
Ті за 27 років всього 34 млрд набрали ,а населення таку суму виходить що заощадить за якихось 5 років.
Так всі обмінки працюють в тіні...фіксуьть тільки вершину айсберга.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30051
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:34
yama написав: uaprofi написав:vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?
я это писал когда доллар был еще по 26
А я это писал, когда доллар был по 28+.
Правда те факторы, которые должны были толкнуть доллар к 21, еще не сбылись
- это формирование устойчивого тренда на рост внешнеторгового оборота с
Россией и ЕС, а также тренда на восстановление экспортного потенциала
Украины в машиностроении и металлургии.
Но вместо этих факторов помог очень хороший собранный урожай зерновых,
падение цен на газ и нефтепродукты в мире. На этом фоне в пользу гривны
сыграли и спекулянты, устроившие настоящую охоту за сладкими украинскими
ОВГЗ в том числе гривневыми, а также успехи нового президента на поприще
'отдайте нам наших из вашего плена' и 'постепенно реально
прекращаем огонь'.
Ну и НБУ четко и достаточно понятно указал направление в долины для валютной пары доллар-гривна. За счет чего?
1. Отмена обязательной продажи валютной выручки полностью (до этого обязательно продавалось 50% от выручки). Так делают лишь в случае реального ожидания серьезного превышения поступлений валюты над объемами ее покупки импортерами и спекулянтами.
2. Отмена ограничений для населения на покупку валюты (типа покупай - не хочу). Так делают лишь когда курс доллара сильно завышен и в НБУ ожидают его снижение к гривне.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2243 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6733
|1469443
|
Пон 04 лис, 2019 09:59
ЛОБ
|
|16138
|1944659
|
|
|293
|34716
|
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
|