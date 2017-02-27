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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2615261626172618

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:43

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде — WSJ

МВФ пильно стежить за взаємовідносинами Зеленського і Коломойського

Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі ПриватБанку. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.

У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.

«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації», — пише WSJ.

За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.

«Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами», — пише видання.


У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.

«МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція», — резюмує видання.


https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... vfI_7v__1M
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:43

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде — WSJ

https://nv.ua/ukr/biz/finance/mvf-proti-kolomoyskogo-fond-postaviv-umovi-zelenskomu-po-privatbanku-novini-ukrajini-50051530.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:57

  centurionus написав:
Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде — WSJ

https://nv.ua/ukr/biz/finance/mvf-proti-kolomoyskogo-fond-postaviv-umovi-zelenskomu-po-privatbanku-novini-ukrajini-50051530.html




Это будет очень хорошо,просто прекрасно,

обязательно выпью за такую затяжку рюмочку шампанского ,или бокальчик хорошей водки -

если задержат очередной фин.укол.

Есть такая пословица - пока жареный петух не клюнет....
Или пока гром не грянет.....

Может тогда поймут ,
что шарить по карманам полу-нищих ФОПов
грешно,смешно и нерентабельно,
административные расходы будут выше копеечной выгоды,
да и ущерб от закрытия тысяч бизнесов по мульт.эффекту будет немаленьким.

И в то же время все прекрасно знают в каких карманах лежит денег столько, что на пять-шесть траншей МВФ хватит.

Так сказать "В В Ф" - внутренний валютный фонд.
В этом внутреннем источнике столько бабок, что в теории можно было бы самим кредиты другим странам выдавать.

Уже сто раз перечислялись монополии,олигархи, схемщики, потоковики, теневые владельцы госпредприятий, крупный бизнес,в т.ч. Кока-кола,т.е. даже американские компании,которые там у себя шелковые по струночке ходят, тут элементарно фармазонят и играют по внутренним правилам,Розетки,мытари, региональные воры на уровне мерий и администарция, правоохраниловка, которая охраняет все кроме права ,вагоны, вагоны, вагоны зеленого долларового бабла.

Хотя , к сожалению,рано, или поздно вероятнее всего таки вколют, им очень выгодно поддерживать финансовую зависимость страны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 04 лис, 2019 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:00

  Автор77 написав:обязательно выпью за такую затяжку рюмочку шампанского ,или бокальчик хорошей водки -


Лучше наоборот.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць.
Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:13

  somilitark написав:Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць.
Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.


Бацька говорит, что китайцы дают кредиты Беларуси под 2 процента. И в отличие от кредитов МВФ эти кредиты идут сразу в экономику.
))) А зачем нам кредиты под 2 процента ? Там обычно оговорки, что китайские комплектующие, да китайские работяги что-то строят.
Нам такие кредиты не нужны, нам надо поддерживать отечественных производителей. Сарказм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коломойский должен вернуть украденные деньги — МВФ ---
http://rusjev.net/2019/11/04/kolomoyski ... dengi-mvf/

Шикарные заголовки!
То есть ВОР в законе мешает движению страны вперед!
супер !
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:32

  freeze написав:
  somilitark написав:Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць.
Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.


Бацька говорит, что китайцы дают кредиты Беларуси под 2 процента. И в отличие от кредитов МВФ эти кредиты идут сразу в экономику.
))) А зачем нам кредиты под 2 процента ? Там обычно оговорки, что китайские комплектующие, да китайские работяги что-то строят.
Нам такие кредиты не нужны, нам надо поддерживать отечественных производителей. Сарказм.

Бацька мировой изгой,такой как Иран,Венесуэла,Аргентина,его занесли в чёрный список и там держат,нас относительно любят в мире,у нас уже достаточно много долгов,кредиторам уже стоит заботиться о нашем здоровье,так что всё нормально,никаких обвалов не будет,вилка курса 22-28 на годы вперёд,вон бюджет уже становится похож на драконовский с урезанием всего и вся,я уверен,что МВФ тут уже приложил руку,я когда поступил в универ в 99-м,то мы подробно разбирали катострофическое падение экономики в 95-м году,более 15% ВВП,так вот именно тогда Пинзенык пошёл на поводу у МВФ за первые кредиты и стал проводить так называемую сбалансированную денежно-кредитную политику,стали закрывать массово предприятия и соцобъекты,стали задерживать зарплаты и выплаты,результат налицо,зло конечно и гиперинфляция,но возможно ещё более вредоносный депилизм это драконовский бюджет :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:40

  hamster bear написав:
  centurionus написав:
  KirillT8 написав:Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд

3 млрд. "надходжень" - це без врахування витрат на транзит. В "сухому залишку" - близько 1 млрд. (який теж, вірогідно, "попиляють").


Витрати від 300 до 600 млн. дол. на рік. Це внутрішні оцінки НАКу та УТГ. Звичайно можно витратити і 2, і 3 ярди на "обслуговування" труби.

Результат сегменту «Транзит природного газу»
Обсяг транзиту природного газу територією України у 2018 році склав майже 86,8 млрд куб. м, що на 7% менше за обсяги 2017 року.
Дохід сегменту транзиту природного газу за 2018 рік зменшився загалом на 2% порівняно з 2017 роком, в основному за рахунок зменшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 1% менше за результат 2017 року.
без врахування сплати податку на прибуток, розумію.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?OpenDocument&Highlight=0,13,6%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83
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