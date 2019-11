Додано: Пон 04 лис, 2019 21:17



http://rusjev.net/2019/11/04/kolomoyski ... dengi-mvf/



Шикарные заголовки!

То есть ВОР в законе мешает движению страны вперед!

супер ! Коломойский должен вернуть украденные деньги — МВФ ---Шикарные заголовки!То есть ВОР в законе мешает движению страны вперед!супер !

"The quieter you become, the more you are able to hear"