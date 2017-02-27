Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде — WSJ
МВФ пильно стежить за взаємовідносинами Зеленського і Коломойського
Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі ПриватБанку. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.
У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.
«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації», — пише WSJ.
За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.
«Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами», — пише видання.
У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.
«МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція», — резюмує видання.
обязательно выпью за такую затяжку рюмочку шампанского ,или бокальчик хорошей водки -
если задержат очередной фин.укол.
Есть такая пословица - пока жареный петух не клюнет.... Или пока гром не грянет.....
Может тогда поймут , что шарить по карманам полу-нищих ФОПов грешно,смешно и нерентабельно, административные расходы будут выше копеечной выгоды, да и ущерб от закрытия тысяч бизнесов по мульт.эффекту будет немаленьким.
И в то же время все прекрасно знают в каких карманах лежит денег столько, что на пять-шесть траншей МВФ хватит.
Так сказать "В В Ф" - внутренний валютный фонд. В этом внутреннем источнике столько бабок, что в теории можно было бы самим кредиты другим странам выдавать.
Уже сто раз перечислялись монополии,олигархи, схемщики, потоковики, теневые владельцы госпредприятий, крупный бизнес,в т.ч. Кока-кола,т.е. даже американские компании,которые там у себя шелковые по струночке ходят, тут элементарно фармазонят и играют по внутренним правилам,Розетки,мытари, региональные воры на уровне мерий и администарция, правоохраниловка, которая охраняет все кроме права ,вагоны, вагоны, вагоны зеленого долларового бабла.
Хотя , к сожалению,рано, или поздно вероятнее всего таки вколют, им очень выгодно поддерживать финансовую зависимость страны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 04 лис, 2019 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць. Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць. Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.
Бацька говорит, что китайцы дают кредиты Беларуси под 2 процента. И в отличие от кредитов МВФ эти кредиты идут сразу в экономику. ))) А зачем нам кредиты под 2 процента ? Там обычно оговорки, что китайские комплектующие, да китайские работяги что-то строят. Нам такие кредиты не нужны, нам надо поддерживать отечественных производителей. Сарказм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць. Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.
Бацька говорит, что китайцы дают кредиты Беларуси под 2 процента. И в отличие от кредитов МВФ эти кредиты идут сразу в экономику. ))) А зачем нам кредиты под 2 процента ? Там обычно оговорки, что китайские комплектующие, да китайские работяги что-то строят. Нам такие кредиты не нужны, нам надо поддерживать отечественных производителей. Сарказм.
Бацька мировой изгой,такой как Иран,Венесуэла,Аргентина,его занесли в чёрный список и там держат,нас относительно любят в мире,у нас уже достаточно много долгов,кредиторам уже стоит заботиться о нашем здоровье,так что всё нормально,никаких обвалов не будет,вилка курса 22-28 на годы вперёд,вон бюджет уже становится похож на драконовский с урезанием всего и вся,я уверен,что МВФ тут уже приложил руку,я когда поступил в универ в 99-м,то мы подробно разбирали катострофическое падение экономики в 95-м году,более 15% ВВП,так вот именно тогда Пинзенык пошёл на поводу у МВФ за первые кредиты и стал проводить сбалансированную денежно-кредитную политику,стали закрывать массово предприятия и соцобъекты,стали задерживать зарплаты и выплаты,результат налицо,зло конечно и гиперинфляция,но возможно ещё более депилизм это драконовский бюджет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.