Додано: Пон 04 лис, 2019 21:01

Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць.

Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.