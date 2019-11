Додано: Пон 04 лис, 2019 22:44



Неизвестные открыли стрельбу в заведении на трассе Одесса-Киев в районе КП "Дачное".

По информации "Дорожных хроник", они атаковали компанию из семи человек. У потерпевших отобрали личные вещи, в том числе рюкзаки, в которых находилось 12 млн грн.

Злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes" синего цвета. Стрельба и погоня на трассе Одесса-Киев: объявлен план "перехват"Неизвестные открыли стрельбу в заведении на трассе Одесса-Киев в районе КП "Дачное".По информации "Дорожных хроник", они атаковали компанию из семи человек. У потерпевших отобрали личные вещи, в том числе рюкзаки, в которых находилось12 млн грн.Злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes" синего цвета.

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.