Додано: Пон 04 лис, 2019 22:23

Василь-Рівне написав: Квесторе_поверніться написав: Василь-Рівне, кажіть шо робить? Василь-Рівне, кажіть шо робить?

Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як? Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як?

Як?! Та дуже просто, якщо освоїв хоч трішки азів науки під назвою управління! А там пишуть, що реально керівнику можна керувати максимум 7-8 чоловік... А якщо він хоче керувати 150 людьми, то в нього нічого не вийде! Він буде витрачати максимально енергію, думати, що він незамінний, а на виході пшик! У мене є декілька друзів керівників і власників бізнесу з якими не можна і годину поспілкуватися, бо їм кожні півхвилини хтось телефонує! А у мене телефон за годину 2-3 дзвінки видає, хоча в мене підприємство в 5 разів більше! Я завжди таким кажу - ну, невже ти такий дурний, що не можеш нормально організувати процес і нормально підібрати і розставити кадри?! А то якийсь мазохізм! Ну, а керівника, який постійно на роботі і ще й вдома цим займається, при цьому не відпочиваючи, потрібно гнати в три шиї! Якщо сам собі не може організувати нормальний графік роботи і відпочинку, то що він зробить для підлеглих!