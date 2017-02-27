Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як?
Як?! Та дуже просто, якщо освоїв хоч трішки азів науки під назвою управління! А там пишуть, що реально керівнику можна керувати максимум 7-8 чоловік... А якщо він хоче керувати 150 людьми, то в нього нічого не вийде! Він буде витрачати максимально енергію, думати, що він незамінний, а на виході пшик! У мене є декілька друзів керівників і власників бізнесу з якими не можна і годину поспілкуватися, бо їм кожні півхвилини хтось телефонує! А у мене телефон за годину 2-3 дзвінки видає, хоча в мене підприємство в 5 разів більше! Я завжди таким кажу - ну, невже ти такий дурний, що не можеш нормально організувати процес і нормально підібрати і розставити кадри?! А то якийсь мазохізм! Ну, а керівника, який постійно на роботі і ще й вдома цим займається, при цьому не відпочиваючи, потрібно гнати в три шиї! Якщо сам собі не може організувати нормальний графік роботи і відпочинку, то що він зробить для підлеглих!
somilitark написав:Да не мучайтесь с МВФ,пока в мире эпоха дармовых денег,на кредиторов можно будет хоть по-большому ходить с высокой колокольни,дадут этим жадинам не 6%,а 8 и очередь будет стоять,это же не педро,который сам себе наливал под 10% и пугал хутиннападёць. Тут новая хохма,я думаю что в 100 ярдах ОВГЗ нерезов очень много ИВК и его друзей,так что удвоение в валюте за 5 лет это самоцель,а может и больше.
Бацька говорит, что китайцы дают кредиты Беларуси под 2 процента. И в отличие от кредитов МВФ эти кредиты идут сразу в экономику. ))) А зачем нам кредиты под 2 процента ? Там обычно оговорки, что китайские комплектующие, да китайские работяги что-то строят. Нам такие кредиты не нужны, нам надо поддерживать отечественных производителей. Сарказм.
Кетайцы дают целевые кредиты, под конкретные проекты, львиную долю которые выполнять будут сами же кетайские компании. Бацка те кредиты разве понюхать издали может.
С украиной, где инвесторы дают правительству бабки тупо под обещание их через пару лет вернуть с определенным процентом, просто смешно сравнивать. Это ведь даже не кредиты от мвф, кабмин баблом от продажи облигаций распоряжается как хочет, главное только не распугать уже вложившихся папиков и вовремя обслуживать имеющиеся обязательства.
Вообще такую архаичную страну, с отсутствующими финансовым рынком и нулевой свободой предпринимательства, как белоруссия, просто смешно тут приплетать.
Востаннє редагувалось escobar в Пон 04 лис, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Стрельба и погоня на трассе Одесса-Киев: объявлен план "перехват" Неизвестные открыли стрельбу в заведении на трассе Одесса-Киев в районе КП "Дачное". По информации "Дорожных хроник", они атаковали компанию из семи человек. У потерпевших отобрали личные вещи, в том числе рюкзаки, в которых находилось 12 млн грн. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes" синего цвета.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як?
Як?! Та дуже просто, якщо освоїв хоч трішки азів науки під назвою управління! А там пишуть, що реально керівнику можна керувати максимум 7-8 чоловік... А якщо він хоче керувати 150 людьми, то в нього нічого не вийде! Він буде витрачати максимально енергію, думати, що він незамінний, а на виході пшик! У мене є декілька друзів керівників і власників бізнесу з якими не можна і годину поспілкуватися, бо їм кожні півхвилини хтось телефонує! А у мене телефон за годину 2-3 дзвінки видає, хоча в мене підприємство в 5 разів більше! Я завжди таким кажу - ну, невже ти такий дурний, що не можеш нормально організувати процес і нормально підібрати і розставити кадри?! А то якийсь мазохізм! Ну, а керівника, який постійно на роботі і ще й вдома цим займається, при цьому не відпочиваючи, потрібно гнати в три шиї! Якщо сам собі не може організувати нормальний графік роботи і відпочинку, то що він зробить для підлеглих!
Кверті, золоті слова. І у тому числі, що половина про них і гадки не має, у нас у досі такий неефективний бізнес при нормальній робочій силі.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
lestat написав:Стрельба и погоня на трассе Одесса-Киев: объявлен план "перехват" Неизвестные открыли стрельбу в заведении на трассе Одесса-Киев в районе КП "Дачное". По информации "Дорожных хроник", они атаковали компанию из семи человек. У потерпевших отобрали личные вещи, в том числе рюкзаки, в которых находилось12 млн грн. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes" синего цвета.
... еееехххххх, хлопаки тільки доляри поміняли на гривню, а тут така засада - то, все ж таки краще по-чуть-чуть/порціями..... а ще краще - он-лайн!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам! При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же... А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша! 210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
lestat написав:Стрельба и погоня на трассе Одесса-Киев: объявлен план "перехват" Неизвестные открыли стрельбу в заведении на трассе Одесса-Киев в районе КП "Дачное". По информации "Дорожных хроник", они атаковали компанию из семи человек. У потерпевших отобрали личные вещи, в том числе рюкзаки, в которых находилось12 млн грн. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Mercedes" синего цвета.
... еееехххххх, хлопаки тільки доляри поміняли на гривню, а тут така засада - то, все ж таки краще по-чуть-чуть/порціями..... а ще краще - он-лайн!
Вот это я понимаю народ к завтрашнему размещению ОВГЗ готовится.
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