Вже майже закінчився!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:49
Вже майже закінчився!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:57
lestat на этой новости завтра рост доллара!!!)))) всенепременнейше!!!
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»
Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?
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