Вже майже закінчився!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:49
Вже майже закінчився!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:57
lestat на этой новости завтра рост доллара!!!)))) всенепременнейше!!!
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»
Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:54
Та що ті дощі, якщо пінжак з відливом!
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01
В конце лета накапливают.
Выпускают основную массу в декабре, ага.
Что, вместе с активностью импортеров, подымает курс где то середины января, после чего метеорит вниз.
Ну так в последние годы, но этот пока то ли аномальный, то ли формируется новый еще не ведомый до конца тренд.
В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.
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