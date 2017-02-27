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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2617261826192620

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 334
Не нижче 24.50
55%
185
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:49

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Лучше в Тай полечу//
А не сезон дощів там зараз?
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lestat на этой новости завтра рост доллара!!!)))) всенепременнейше!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

escobar написав:
  s0v7a написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

А ведь денежный поток из этой плотины эту начнут спускать.. Когда то...


Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»

Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?


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silen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:54

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Лучше в Тай полечу//

А не сезон дощів там зараз?

Та що ті дощі, якщо пінжак з відливом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01

  silen написав:
escobar написав:
  s0v7a написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

А ведь денежный поток из этой плотины эту начнут спускать.. Когда то...


Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»

Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?

В конце лета накапливают.
Выпускают основную массу в декабре, ага.
Что, вместе с активностью импортеров, подымает курс где то середины января, после чего метеорит вниз.

Ну так в последние годы, но этот пока то ли аномальный, то ли формируется новый еще не ведомый до конца тренд.


В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 07:47

  escobar написав:

В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.

Ждемс. Интрига в том, насколько подскочим.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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