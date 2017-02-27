Вже майже закінчився!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:49
Вже майже закінчився!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:57
lestat на этой новости завтра рост доллара!!!)))) всенепременнейше!!!
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»
Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:54
Та що ті дощі, якщо пінжак з відливом!
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 05 лис, 2019 01:01
В конце лета накапливают.
Выпускают основную массу в декабре, ага.
Что, вместе с активностью импортеров, подымает курс где то середины января, после чего метеорит вниз.
Ну так в последние годы, но этот пока то ли аномальный, то ли формируется новый еще не ведомый до конца тренд.
В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:47
Ждемс. Интрига в том, насколько подскочим.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:09
Як розводять на гроші! Вищий пілотаж.
Поки ревальвуємо, політ нормальний. 24.5 на п'ятницю?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:11
Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки просто за ідею (покликання)?!
І яка може бути якість освіти, коли всі ідейні професіонали звільняться, а залишаться тільки випускники педвишів або пенсіонери?!!
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:20
freeze
Теж чув про такі "покращення".
Пудрити мізки долярчикам значно простіше, ніж дійсно робити реформи та покращувати життя.
Хоча, глобальна реформа імені Зе вже зроблена - відмінена шкільна форма
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