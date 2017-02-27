V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук. https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!
Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Шел двадцать девятый год реформ... стране становилось все тяжелее)))
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень. За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень. У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень. Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень. У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень. Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень. Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень. У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень. Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких: 296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку. 56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ). 9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету. У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів». Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.