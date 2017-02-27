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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2618261926202621

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 334
Не нижче 24.50
55%
185
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:38

  freeze написав:
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом? :(

Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by

Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!


Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.

Шел двадцать девятый год реформ... стране становилось все тяжелее)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:45

  escobar написав:
  silen написав:Вот. Эрик Найман тоже пишет, что плотину прорвёт в середине января: «Ожидается выпуск в экономику десятков миллиардов гривне со счета Казначейства.»

Расскажите для профана, в чем суть, почему такой объём заморожен? И разве не в декабря максимально осваивают остатки на казначейском счету?

В конце лета накапливают.
Выпускают основную массу в декабре, ага.
Что, вместе с активностью импортеров, подымает курс где то середины января, после чего метеорит вниз.

Ну так в последние годы, но этот пока то ли аномальный, то ли формируется новый еще не ведомый до конца тренд.

В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.


Дефицит бюджета был всегда.
2017 - 48 млрд
2018 - 59 млрд

За январь-сентябрь уже дефицит 20 млрд.

К сожалению в 2017 и в 2018 рост расходов бюджета происходил именно в декабре.
Например бюджет в январе-ноябре был выполнен
В 2017 с профицитом 5,5 млрд
2018 с дефицитом 0,2 млрд.

А потом в декабре открывалась плотина.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:48

  Навуходоносор написав:
  escobar написав:

В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.

Ждемс. Интрига в том, насколько подскочим.

Да-да, до 30 или сразу до всех 50! Пора уже начинать зимнюю стрижку)) Ведь загонялы-то хотят съездить на Мальдивы за счет оленей :) Заодно и другие наконец-то сольют заготовленные пачки))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:51

  zzzzzz написав:А потом в декабре открывалась плотина.


Этот год крайне нетрадиционный, поломал всё что можно поломать.
Есть большая вероятность, что и в декабре все разевают роток, а им кукиш с маслом.
Денег нет, но вы держитесь /c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:56

Вот можете сравнить.

ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень.
За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень.
У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень.
Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень.
У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень.
Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень


ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень.
Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень.
У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень.
Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких:
296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку.
56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ).
9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету.
У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів».
Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.
Живите своим умом!
zzzzzz
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