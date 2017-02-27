V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины. Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук. https://news.liga.net/politics/news/gon ... hotelos-by
Цікаво, якої думки дружина Долярчика та її колеги, а також безліч інших вчителів, які працюють за копійки на чистій ідеї?!
Главное, чтобы не понизили зарплаты учителям, за это борьба идет, вроде собрались отменить доплаты за проверки тетрадей и тд. Стране тяжело, реформы идут.
Шел двадцать девятый год реформ... стране становилось все тяжелее)))
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень. За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень. У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень. Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень. У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень. Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень. Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень. У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень. Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких: 296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку. 56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ). 9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету. У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів». Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
ЗЕбобіки дограються:
У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту “Врятуйте малий бізнес!” під стінами Офісу президента. Про це повідомила кореспондент “Прямого” Дар’я Мезенцева. Вона розповіла, що активісти виступають проти запровадженої новими законами фіскалізації, яка ускладнює ведення бізнесу. Під час акції протесту активісти влаштували лежачий пікет. Під час пікету намагалася проїхати машина, і поліцейські використали сльозогінний газ для розгону пікетувальників. Одному з активістів стало погано – у жінки стався серцевий напад. У іншої жінки було виявлено опіки слизової. “Під Офісом президента на Лютеранській і Шовковичній поліція здійснювала силовий розгін мітингувальників підприємців, застосовувався сльозогінний газ і фізична сила”, – написав у своєму Telegram-каналі журналіст та телеведучий Тарас Березовець. http://www.dymka.com.ua/ukraina/politsi ... nta-video/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень. За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень. У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень. Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень. У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень. Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень
ФІНАНСУВАННЯ Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень. Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень. У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень. Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких: 296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку. 56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ). 9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету. У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів». Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.
Спасибо. Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах. Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.
V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?
ЗЕбобіки дограються:
У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту “Врятуйте малий бізнес!” під стінами Офісу президента.
Мелкие ФОПы это перхоть. Федарыч в свое время разогнал их ссаными тряпками, и никто в системное сопротивление и близко не смог.
Тем более в нынешней ситуации казначейству выгоднее когда раб сила едет на запад и выравнивает стране платежный баланс переводами, а не сидят дома, имитируют деятельность и генерируют копеечный оборот.
escobar написав:Спасибо. Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах. Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.
Мелкие инсайды на это тож указывают.
Морозить можно и с "пользой". Вкладываем в ОВГЗ и позже делим профит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин