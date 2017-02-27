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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ штурмует 24.7
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19
Только вот, по большей части страны, профит будет делить уже новая ЗЕкоманда на местах
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:35
Долярчик
Запитайте в дружини, чи була затримка у виплаті заробітної плати за Пороха і нехай поцікавиться в колег, яка ситуація за піаніста зараз!
Про 4000 дол.США для вчителів вже ніхто і не говорить!!!
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:43
V2
... я влітку буду робити висновки що-до Зе і, взагалі, що - до політики вцілому!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії!
- але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А хто їх питає?
В мене в райцентрі ремонтували центральну вул. і на 90 % зробили до "заморозки".
Потім все заглохло і два місяці її тримали закритою, але так як фінансування не відновили, а корки зашкалювали, бо і паралельні вулиці розколупали, то в кінці кінців пустили трафік по вулиці з недокінченими люками, ровами замість бордюрів і без чистового шару асфальту. А скільки там не вистачає медикам-вчителям, то взагалі вражає. Ну і "рятівники" заробітчани навряд чи кайфують, витрачаючи на споживчий кошик щонайменше на 25% більше валюти ніж рік назад.
Отак їх зробили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:10
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:23
Извините, что про валюту
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.11.2019.................2471,9243
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. На этом динамика закончилась. К 10-30 сузили на копейку спред снизу, еще через полчаса опустились на копейку и простояли до 12 без движения.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.11.2019
Усього, млн дол. США 453.9
В пятницу обороты выросли. Это, наверно, уже можно считать традицией.
Регулятор в росте поучаствовал, но чистый спрос порядка 424 млн. тоже выглядит солидно.
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