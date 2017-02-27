escobar написав:Спасибо. Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах. Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.
Мелкие инсайды на это тож указывают.
Морозить можно и с "пользой". Вкладываем в ОВГЗ и позже делим профит
Только вот, по большей части страны, профит будет делить уже новая ЗЕкоманда на местах
V2 ... я влітку буду робити висновки що-до Зе і, взагалі, що - до політики вцілому!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії! - але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
escobar написав:Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.
А хто їх питає?
для Львівщини було затверджено перелік з п’ятдесяти двох проектів на загальну суму фінансування з ДФРР в обсязі 343 млн грн. Крім цього, ще 274 млн. грн мало надійти місцевим бюджетам області у вигляді субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Загалом, йдеться про понад 600 млн.грн, які зараз «заморожені» новим урядом. Також, депутати вказують на те, що найбільш сприятливий місяць для виконання будівельних робіт вже втрачено. info - https://dyvys.info/2019/09/25/viddajte- ... vivshhyni/
В мене в райцентрі ремонтували центральну вул. і на 90 % зробили до "заморозки". Потім все заглохло і два місяці її тримали закритою, але так як фінансування не відновили, а корки зашкалювали, бо і паралельні вулиці розколупали, то в кінці кінців пустили трафік по вулиці з недокінченими люками, ровами замість бордюрів і без чистового шару асфальту. А скільки там не вистачає медикам-вчителям, то взагалі вражає. Ну і "рятівники" заробітчани навряд чи кайфують, витрачаючи на споживчий кошик щонайменше на 25% більше валюти ніж рік назад. Отак їх зробили.