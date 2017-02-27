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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2619262026212622

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 335
Не нижче 24.50
55%
185
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ штурмует 24.7
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19

  Вкладчик1234 написав:
  escobar написав:Спасибо.
Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.
Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.

Мелкие инсайды на это тож указывают.

Морозить можно и с "пользой".
Вкладываем в ОВГЗ и позже делим профит :)

Только вот, по большей части страны, профит будет делить уже новая ЗЕкоманда на местах :wink:
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:35

Долярчик
Запитайте в дружини, чи була затримка у виплаті заробітної плати за Пороха і нехай поцікавиться в колег, яка ситуація за піаніста зараз!

Про 4000 дол.США для вчителів вже ніхто і не говорить!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:43

V2
... я влітку буду робити висновки що-до Зе і, взагалі, що - до політики вцілому! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії!
- але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії!
- але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ!

Хоч і офтоп, але давайте відверто - пів класу у репетітора....яким є той же вчитель зі школи :mrgreen: Чимось вони на лікарів схожі....бюджетники...
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.


А хто їх питає?
для Львівщини було затверджено перелік з п’ятдесяти двох проектів на загальну суму фінансування з ДФРР в обсязі 343 млн грн. Крім цього, ще 274 млн. грн мало надійти місцевим бюджетам області у вигляді субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Загалом, йдеться про понад 600 млн.грн, які зараз «заморожені» новим урядом.
Також, депутати вказують на те, що найбільш сприятливий місяць для виконання будівельних робіт вже втрачено.
info - https://dyvys.info/2019/09/25/viddajte- ... vivshhyni/


В мене в райцентрі ремонтували центральну вул. і на 90 % зробили до "заморозки".
Потім все заглохло і два місяці її тримали закритою, але так як фінансування не відновили, а корки зашкалювали, бо і паралельні вулиці розколупали, то в кінці кінців пустили трафік по вулиці з недокінченими люками, ровами замість бордюрів і без чистового шару асфальту. А скільки там не вистачає медикам-вчителям, то взагалі вражає. Ну і "рятівники" заробітчани навряд чи кайфують, витрачаючи на споживчий кошик щонайменше на 25% більше валюти ніж рік назад.
Отак їх зробили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08

  Долярчик написав:V2
... я влітку буду робити висновки що-до Зе і, взагалі, що - до політики вцілому! 8)

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Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:10

  Долярчик написав:... вчителям, як і пенсіонерам - потрібно подвоїти зарплати і пенсії!
- але ПОДВОЇТИ, а не ПОДОЇТИ! :)


Сьогоднішні Зе-Дилетанти не просто планують ПОДОЇТИ, а вже це роблять! :evil:
V2
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