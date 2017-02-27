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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2619262026212622>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:56

Вот можете сравнить.

ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень.
За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень.
У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень.
Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень.
У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень.
Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень


ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень.
Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень.
У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень.
Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких:
296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку.
56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ).
9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету.
У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів».
Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?

ЗЕбобіки дограються:

У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту “Врятуйте малий бізнес!” під стінами Офісу президента.
Про це повідомила кореспондент “Прямого” Дар’я Мезенцева.
Вона розповіла, що активісти виступають проти запровадженої новими законами фіскалізації, яка ускладнює ведення бізнесу. Під час акції протесту активісти влаштували лежачий пікет. Під час пікету намагалася проїхати машина, і поліцейські використали сльозогінний газ для розгону пікетувальників.
Одному з активістів стало погано – у жінки стався серцевий напад. У іншої жінки було виявлено опіки слизової.
“Під Офісом президента на Лютеранській і Шовковичній поліція здійснювала силовий розгін мітингувальників підприємців, застосовувався сльозогінний газ і фізична сила”, – написав у своєму Telegram-каналі журналіст та телеведучий Тарас Березовець. http://www.dymka.com.ua/ukraina/politsi ... nta-video/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:01

  zzzzzz написав:Вот можете сравнить.

ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за 2018 рік виконано із дефіцитом у сумі 67,8 млрд. гривень.
За 2018 рік державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 59,2 млрд. грн., в т.ч. загальний фонд – із дефіцитом у сумі 45,1 млрд. грн. проти запланованого на цей період дефіциту у сумі 58 млрд. гривень.
У 2018 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 234,5 млрд. гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 166,9 млрд. грн., зовнішнього боргу – 67,6 млрд. гривень.
Державні запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році становили 277,5 млрд. гривень. На внутрішньому ринку було залучено 174,2 млрд. гривень, від зовнішніх джерел надійшло 103,2 млрд. гривень. На фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету надійшло запозичень на суму 9 млрд. гривень.
У 2018 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 1 млрд. гривень.
Від приватизації державного майна за 2018 рік надійшло до державного бюджету 268,8 млн. гривень


ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за січень–вересень 2019 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками у сумі 8,7 млрд гривень.
Державний бюджет за січень–вересень 2019 року було виконано з дефіцитом у сумі 20,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 26,1 млрд гривень.
У січні–вересні 2019 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 297,8 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 217 млрд грн, зовнішнього боргу – 80,9 млрд гривень.
Державні запозичення державного бюджету були здійснені в обсязі 361,8 млрд грн, у структурі яких:
296 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку.
56,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках (включаючи залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529,2 млн євро, дорозміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на номінальну суму 350 млн дол США та здійснення випуску єврооблігацій на номінальну суму 1 млрд євро ).
9,5 млрд грн – на фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду державного бюджету.
У січні–вересні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, у сумі 9,1 млрд гривень. Зазначена операція відображена у бюджетній звітності у розділі «Фінансування за активними операціями» за показником «Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів».
Від приватизації державного майна за січень–вересень 2019 року надійшло до державного бюджету 398,2 млн гривень.

Спасибо.
Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.
Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.

Мелкие инсайды на это тож указывают.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:04

  Василь-Рівне написав:
  V2 написав:Що, Долярчик, таки зробили ви їх всіх разом?

ЗЕбобіки дограються:

У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту “Врятуйте малий бізнес!” під стінами Офісу президента.

Мелкие ФОПы это перхоть. Федарыч в свое время разогнал их ссаными тряпками, и никто в системное сопротивление и близко не смог.

Тем более в нынешней ситуации казначейству выгоднее когда раб сила едет на запад и выравнивает стране платежный баланс переводами, а не сидят дома, имитируют деятельность и генерируют копеечный оборот.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:05

  escobar написав:Спасибо.
Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.
Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.

Мелкие инсайды на это тож указывают.

Морозить можно и с "пользой".
Вкладываем в ОВГЗ и позже делим профит :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:09

"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник

https://interfax.com.ua/news/economic/622568.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ штурмует 24.7
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:19

  Вкладчик1234 написав:
  escobar написав:Спасибо.
Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.
Учитывая паталогическую нелюбовь украинских гос служащих что либо делать без пользы для своего кармана, то местные власти реально могут в итоге проморозиться весь год.

Мелкие инсайды на это тож указывают.

Морозить можно и с "пользой".
Вкладываем в ОВГЗ и позже делим профит :)

Только вот, по большей части страны, профит будет делить уже новая ЗЕкоманда на местах :wink:
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:Зведенний бюджет с профицитом - выходит значит что местечковые бароны ссут в нынешней непонятной ситуации подставляться и держат бабки на счетах.


А хто їх питає?
для Львівщини було затверджено перелік з п’ятдесяти двох проектів на загальну суму фінансування з ДФРР в обсязі 343 млн грн. Крім цього, ще 274 млн. грн мало надійти місцевим бюджетам області у вигляді субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Загалом, йдеться про понад 600 млн.грн, які зараз «заморожені» новим урядом.
Також, депутати вказують на те, що найбільш сприятливий місяць для виконання будівельних робіт вже втрачено.
info - https://dyvys.info/2019/09/25/viddajte- ... vivshhyni/


В мене в райцентрі ремонтували центральну вул. і на 90 % зробили до "заморозки".
Потім все заглохло і два місяці її тримали закритою, але так як фінансування не відновили, а корки зашкалювали, бо і паралельні вулиці розколупали, то в кінці кінців пустили трафік по вулиці з недокінченими люками, ровами замість бордюрів і без чистового шару асфальту. А скільки там не вистачає медикам-вчителям, то взагалі вражає. Ну і "рятівники" заробітчани навряд чи кайфують, витрачаючи на споживчий кошик щонайменше на 25% більше валюти ніж рік назад.
Отак їх зробили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:23

Извините, что про валюту

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.11.2019.................2471,9243
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. На этом динамика закончилась. К 10-30 сузили на копейку спред снизу, еще через полчаса опустились на копейку и простояли до 12 без движения.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.11.2019
Усього, млн дол. США 453.9
В пятницу обороты выросли. Это, наверно, уже можно считать традицией.
Регулятор в росте поучаствовал, но чистый спрос порядка 424 млн. тоже выглядит солидно.
Сибарит
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