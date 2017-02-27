escobar написав:Мелкие ФОПы это перхоть. Федарыч в свое время разогнал их ссаными тряпками, и никто в системное сопротивление и близко не смог.
Фёдырыч (с Азировым) сначала на майдан в палатку ходил чаи гонять и разговоры разговаривать и только потом разогнал и поставил ту самую "йолку" (с)
А где нынешний прячецца не совсем понятно.
Хотя касса в каждый ларёк давно напрашивается
ЗЫ: "Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців."еправда
ЗЗЫ: так что, судя по курсу МВФ нам оказывается и не нужен был?
escobar написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.
В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.
Глянул остатки https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ (можно сравнить с 2018). И все-таки, какая причина таких больших сум на счетах казначейства? И какой смысл выпускать ОВДП и одалживать под высокий процент если неиспользованных денег так много
Востаннє редагувалось silen в Вів 05 лис, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Є привід для оптимізму! Дехто в уряді читав таки підручники (чи, може, хтось підказав вчора).
"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.
В другій частині якось заплутано у нього вийшло. Що таке "фактичні" в його розумінні? Є "віртуальні"? Особи, що створюють додану вартість, як джерело податків? Роздрібна торгівля? Емісія навпаки кладе гроші в кишені експортерів, слід зазначити. Взагалі, "друкування" - прихований податок на утримувачів гривні, будь той хоч "афроамєріканєц прєклонних гадов". Треба піти далі в "откровєніях". Строкова служба - теж прихований податок (дискримінація, до речі, чоловіків).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Є привід для оптимізму! Дехто в уряді читав таки підручники (чи, може, хтось підказав вчора).
"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.
В другій частині якось заплутано у нього вийшло. Що таке "фактичні" в його розумінні? Є "віртуальні"?
Не пытайтесь искать скрытый смысл там, где нет и обычного. -- просто нравится человеку слово -- вот и пытается всунуть куда нужно и нет: два повторения в одном предложении -- за такое уже в классе 5м (вроде) фу-фу-фу говорят...
escobar написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.
В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.
Глянул остатки https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ (можно сравнить с 2018). И все-таки, какая причина таких больших сум на счетах казначейства? И какой смысл выпускать ОВДП и одалживать под высокий процент если не использованных денег так много