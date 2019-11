Додано: Вів 05 лис, 2019 13:36



"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей . Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків ", - сказав Гончарук.

В другій частині якось заплутано у нього вийшло. Що таке "фактичні" в його розумінні? Є "віртуальні"? Особи, що створюють додану вартість, як джерело податків? Роздрібна торгівля? Емісія навпаки кладе гроші в кишені експортерів, слід зазначити.

Взагалі, "друкування" - прихований податок на утримувачів гривні, будь той хоч "афроамєріканєц прєклонних гадов".

