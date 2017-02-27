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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2620262126222623>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:42

У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою
Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:10

  escobar написав:Мелкие ФОПы это перхоть. Федарыч в свое время разогнал их ссаными тряпками, и никто в системное сопротивление и близко не смог.

Фёдырыч (с Азировым) сначала на майдан в палатку ходил чаи гонять и разговоры разговаривать и только потом разогнал и поставил ту самую "йолку" (с)

А где нынешний прячецца не совсем понятно.

Хотя касса в каждый ларёк давно напрашивается 8)

ЗЫ: "Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців."еправда

ЗЗЫ: так что, судя по курсу МВФ нам оказывается и не нужен был?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:30

  escobar написав:
escobar написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.

Глянул остатки https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ (можно сравнить с 2018). И все-таки, какая причина таких больших сум на счетах казначейства? И какой смысл выпускать ОВДП и одалживать под высокий процент если неиспользованных денег так много :?:
Востаннє редагувалось silen в Вів 05 лис, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:36

Є привід для оптимізму! Дехто в уряді читав таки підручники (чи, може, хтось підказав вчора).
"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

В другій частині якось заплутано у нього вийшло. Що таке "фактичні" в його розумінні? Є "віртуальні"? Особи, що створюють додану вартість, як джерело податків? Роздрібна торгівля? Емісія навпаки кладе гроші в кишені експортерів, слід зазначити.
Взагалі, "друкування" - прихований податок на утримувачів гривні, будь той хоч "афроамєріканєц прєклонних гадов".
Треба піти далі в "откровєніях". Строкова служба - теж прихований податок (дискримінація, до речі, чоловіків).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:46

  centurionus написав:Є привід для оптимізму! Дехто в уряді читав таки підручники (чи, може, хтось підказав вчора).
"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

В другій частині якось заплутано у нього вийшло. Що таке "фактичні" в його розумінні? Є "віртуальні"?

Не пытайтесь искать скрытый смысл там, где нет и обычного. -- просто нравится человеку слово -- вот и пытается всунуть куда нужно и нет: два повторения в одном предложении -- за такое уже в классе 5м (вроде) фу-фу-фу говорят...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:46

  silen написав:
  escobar написав:
escobar написав:У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

В любом случае, сумму в районе 50 лярдов ранее уже выпускали в 2017 году, что невероятно совпало с былинной ракетой с 26 до 29 за полтора месяца.

Глянул остатки https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ (можно сравнить с 2018). И все-таки, какая причина таких больших сум на счетах казначейства? И какой смысл выпускать ОВДП и одалживать под высокий процент если не использованных денег так много :?:

перенос в длинную - по сроку погашения
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...ну що там #туземунці? :)
- щось ракеті краще копається дно, ніж підкорюється космос! :)

- у Лева 69/73!
...а до Нового року залишилось менше двох місяців!
..... лєпотааааа!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:04

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 51 318,71(49 334,91 + 1 983,81) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 14 007(16 571 − 2 919) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 51 318,71 + 14 007 - 0.00 = 65 325,71(65 905,91 − 580,2(− 5 264,65)) млн. гривень.

НБУ вчора з валюти НІЧОГО не купляв і не продавав.

Автономні чинники забрали -580,19 млн.грн.
Вже ОДИНАДЦЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 458,07 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову забрали -792,45 млн.грн. Та ще Інші операції забрали хорошенько, як для них, аж - 245,82 млн.грн.

Загальна ліквідність знову впала, і вона пірнула під середнє значення.

52(52) банка, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Та овернайти впали на − 2 919 млн.грн., а ось коррахунки підросли на + 1 983,81 млн.грн. Та останні лишились нижче норматива ліквідності. Відчуваючи додаткову продаж доляра для аукціона частину овернайтів переместили на коррахунки, щоб гроші зранку були під рукою!.

Грошей для купівлі доляра впритул. Їх малувато і для проведення наступного аукціону. Хтось буде продавати валюту.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 244912,36 − 244983,36 = − 71(+ 49,75) млн.грн.;
- Юрособи також трохи продали на 20578,54 − 20587,91 = − 9,37(−24,14) млн.грн.;
- Фізичні прикупили на 3650,87 − 3648,5 = + 2,37(−0,92) млн.грн.;
- Все інше КУПИЛИ нерезиденти 97047,36 − 96969,36 = + 78 (−24,68) млн.грн. І це більше ніж втриче перивищую продаж у пʼятницю!

Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:08

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
28.10.2019 740,20 25,0671 -0,1070 26,0387 -0,0059
29.10.2019 789,31 25,1138 0,04670 26,0329 -0,0059
30.10.2019 721,22 24,9954 -0,1184 26,0269 -0,0060
31.10.2019 778,69 24,8191 -0,1763 26,0194 -0,0075
01.11.2019 788,44 24,7381 -0,0809 26,0114 -0,0080

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,087194(+ 0,027809). Курс падав. Йшло донизу з середнім значенням по -8,7194 копійки за добу. Це в 3,13 рази скоріше ніж росло на тому тижні!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,006637(-0,006878). СерРічна падала на тижні в середньому по -0.6637 копійки за добу. Це ще трошки повільніше ніж на попередньому тижні.
Почали листопад всього на копійку вище 26 грн./$. На цьому тижні гарантовано здолаємо цю позначку вниз! Яким буде СередньоРічний курс на кінець року?

Повні оберти МБ за тиждень - 3817,8615(3855,2790) млн. долярів. На рівні попереднього тижня. Трошечки впали. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 763,57(771,06) млн. Також на рівні попереднього тижня. Вони суттєво більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 611,31(607,54) млн., які виросли. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,011408. Вона на 5,23(3,60) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,719243.

Доляр вцілому дорожчий на 1,29(0,91) гривні від поточного його курсу. ХОЧА РІЗНИЦЯ І ЗМЕНШУЄТЬСЯ, ТА КУПУВАТИ ДОЛЯР МАЄ СЕНС. :!:
Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:31

  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)

странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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