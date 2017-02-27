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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2620262126222623

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:33

  jump написав:У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою
Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.

вот никогда такого не было и снова viewtopic.php?p=4116760#p4116760 :arrow: https://petrimazepa.com/news/at-the-sev ... -merchants
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:49

  Мизантрóп написав:
  jump написав:У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою
Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.

вот никогда такого не было и снова viewtopic.php?p=4116760#p4116760 :arrow: https://petrimazepa.com/news/at-the-sev ... -merchants


таможни дань от жителей полтавы везли. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:50

  yama написав:странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства

Штирлиц опять так близко был к провалу,если бы он знал что такое гринкарт,ущербные со всего мира пытаются доказать дяде Сэму,что они будут долго служить преданными волками и выплатят за 30 лет ипотеку на будку из фанеры.

А по курсу очень всё печально,скукота как на погосте(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............05.11.2019...........06.11.2019
дата розрахунку...........04.11.2019...........05.11.2019
Долар США..................2479,8021............2471,9467
После полудня курс не изменился.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. На этом динамика закончилась. К 10-30 сузили на копейку спред снизу, еще через полчаса опустились на копейку и простояли до 12 без движения.
Вторая половина торгов проходила также спокойно. Около 12 опустились на 2 копейки, почти 3 часа простояли на месте, а потом на копейку приподнялись.
Официальный курс встретили котировками 24.7000 - 24.7300. За день котировки снизились на 1 копейку относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-224)
2018 - 2801.53 (-330)

2016 - 2557.61
2015 - 2292.55
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45931 ... et-journal


1.То,что вспомнили Беню - это гуд.

2.То,что тормозят очередную дозу - это гуд, лучше бы вообще не дали.

3.Но какого хрена они за 28 лет беспредела лишь второй раз более менее прямо "подсказывают" нам - почему самая потенциально богатая страна Европы так фиговенько живет.
Первый был - Лазаренко, второй вот - Беня.
А где остальные сотни тысяч коррупционеров и воров ?
Неужели трудно было время от времени хотя бы намекать,
может тогда властям не было бы столь удобно прикидываться "шлангами".
Ведь упоминание их на западных площадках - это своеобразный "волшебный пинок", так почему они сознательно молчат все это время, и всего лишь два злодея упомянуты за почти три десятилетия ?
Однако.
Наталкивает на нехорошие мысли.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

  yama написав:
  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Я не жму, просто не люблю выбрасывать деньги на ветер! Когда я решил проучаствовать в этой лотерее, я думал - выиграл и всё - идёшь в консульство и получаешь вид на жительство, а потом ввясняется, что там ещё куча гемора и денег надо выкинуть и при этом никаких гарантий - прямо какие-то американские ОВГЗ! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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