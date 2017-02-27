yama написав:странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ? P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Штирлиц опять так близко был к провалу,если бы он знал что такое гринкарт,ущербные со всего мира пытаются доказать дяде Сэму,что они будут долго служить преданными волками и выплатят за 30 лет ипотеку на будку из фанеры.
А по курсу очень всё печально,скукота как на погосте(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............05.11.2019...........06.11.2019 дата розрахунку...........04.11.2019...........05.11.2019 Долар США..................2479,8021............2471,9467 После полудня курс не изменился. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. На этом динамика закончилась. К 10-30 сузили на копейку спред снизу, еще через полчаса опустились на копейку и простояли до 12 без движения. Вторая половина торгов проходила также спокойно. Около 12 опустились на 2 копейки, почти 3 часа простояли на месте, а потом на копейку приподнялись. Официальный курс встретили котировками 24.7000 - 24.7300. За день котировки снизились на 1 копейку относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2696.26 (-224) 2018 - 2801.53 (-330)
2.То,что тормозят очередную дозу - это гуд, лучше бы вообще не дали.
3.Но какого хрена они за 28 лет беспредела лишь второй раз более менее прямо "подсказывают" нам - почему самая потенциально богатая страна Европы так фиговенько живет. Первый был - Лазаренко, второй вот - Беня. А где остальные сотни тысяч коррупционеров и воров ? Неужели трудно было время от времени хотя бы намекать, может тогда властям не было бы столь удобно прикидываться "шлангами". Ведь упоминание их на западных площадках - это своеобразный "волшебный пинок", так почему они сознательно молчат все это время, и всего лишь два злодея упомянуты за почти три десятилетия ? Однако. Наталкивает на нехорошие мысли.
asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам! При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же... А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша! 210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ? P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Я не жму, просто не люблю выбрасывать деньги на ветер! Когда я решил проучаствовать в этой лотерее, я думал - выиграл и всё - идёшь в консульство и получаешь вид на жительство, а потом ввясняется, что там ещё куча гемора и денег надо выкинуть и при этом никаких гарантий - прямо какие-то американские ОВГЗ!
Кабинет министров Украины при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн – до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова
Кому-то пох на людей,главное навариться на ОВГЗ,рост расходов на 5%,я думаю что это геноцид,увеличить расходы меньше чем на уровень реальной инфляции
23 это реальность
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
... а скажіть, будь ласка, - а коли ПРОДАВАТИ доляр має сенс? - ну, чи витрачати?
...тоді, коли "ракета #туземун"? - а якщо ракета буде через 2-3, чи 5р? - а люди/форумчани - он на ВСІ купили влітку доляр, і тепер сидять оху... хвилюються, то що їм порадите?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!