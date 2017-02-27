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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2621262226232624>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:33

  jump написав:У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою
Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.

вот никогда такого не было и снова viewtopic.php?p=4116760#p4116760 :arrow: https://petrimazepa.com/news/at-the-sev ... -merchants
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:49

  Мизантрóп написав:
  jump написав:У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою
Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.

вот никогда такого не было и снова viewtopic.php?p=4116760#p4116760 :arrow: https://petrimazepa.com/news/at-the-sev ... -merchants


таможни дань от жителей полтавы везли. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:50

  yama написав:странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства

Штирлиц опять так близко был к провалу,если бы он знал что такое гринкарт,ущербные со всего мира пытаются доказать дяде Сэму,что они будут долго служить преданными волками и выплатят за 30 лет ипотеку на будку из фанеры.

А по курсу очень всё печально,скукота как на погосте(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............05.11.2019...........06.11.2019
дата розрахунку...........04.11.2019...........05.11.2019
Долар США..................2479,8021............2471,9467
После полудня курс не изменился.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. На этом динамика закончилась. К 10-30 сузили на копейку спред снизу, еще через полчаса опустились на копейку и простояли до 12 без движения.
Вторая половина торгов проходила также спокойно. Около 12 опустились на 2 копейки, почти 3 часа простояли на месте, а потом на копейку приподнялись.
Официальный курс встретили котировками 24.7000 - 24.7300. За день котировки снизились на 1 копейку относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2696.26 (-224)
2018 - 2801.53 (-330)

2016 - 2557.61
2015 - 2292.55
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45931 ... et-journal


1.То,что вспомнили Беню - это гуд.

2.То,что тормозят очередную дозу - это гуд, лучше бы вообще не дали.

3.Но какого хрена они за 28 лет беспредела лишь второй раз более менее прямо "подсказывают" нам - почему самая потенциально богатая страна Европы так фиговенько живет.
Первый был - Лазаренко, второй вот - Беня.
А где остальные сотни тысяч коррупционеров и воров ?
Неужели трудно было время от времени хотя бы намекать,
может тогда властям не было бы столь удобно прикидываться "шлангами".
Ведь упоминание их на западных площадках - это своеобразный "волшебный пинок", так почему они сознательно молчат все это время, и всего лишь два злодея упомянуты за почти три десятилетия ?
Однако.
Наталкивает на нехорошие мысли.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

  yama написав:
  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Я не жму, просто не люблю выбрасывать деньги на ветер! Когда я решил проучаствовать в этой лотерее, я думал - выиграл и всё - идёшь в консульство и получаешь вид на жительство, а потом ввясняется, что там ещё куча гемора и денег надо выкинуть и при этом никаких гарантий - прямо какие-то американские ОВГЗ! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:20

  Автор77 написав:Наталкивает на нехорошие мысли.


Кабинет министров Украины при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн – до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова


Кому-то пох на людей,главное навариться на ОВГЗ,рост расходов на 5%,я думаю что это геноцид,увеличить расходы меньше чем на уровень реальной инфляции :shock:

23 это реальность 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:42

Минсоцполитики предложило ограничить выплаты по рождению ребёнка

Міністерство соціальної політики України запропонувало внести зміни до законодавства, які передбачають скасування виплат допомогу при народженні дитини всім сім'ям.

Документ опубліковано на сайті міністерства.

Відомство пропонує надавати допомогу при народженні тільки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги.

https://prm.ua/minsotspolitiki-zapropon ... 9WiHNRSNz4

Стране тяжело, реформы идут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:49

..стільки розумних голів тут))) (а розвели всіх, як котят))

  s0v7a написав:КУПУВАТИ ДОЛЯР МАЄ СЕНС. :!:

... а скажіть, будь ласка, - а коли ПРОДАВАТИ доляр має сенс?
- ну, чи витрачати?

...тоді, коли "ракета #туземун"?
- а якщо ракета буде через 2-3, чи 5р?
- а люди/форумчани - он на ВСІ купили влітку доляр, і тепер сидять оху... хвилюються, то що їм порадите? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:00

  Долярчик написав:
  s0v7a написав:КУПУВАТИ ДОЛЯР МАЄ СЕНС. :!:

... а скажіть, будь ласка, - а коли ПРОДАВАТИ доляр має сенс?
- ну, чи витрачати?

...тоді, коли "ракета #туземун"?
- а якщо ракета буде через 2-3, чи 5р?
- а люди/форумчани - он на ВСІ купили влітку доляр, і тепер сидять оху... хвилюються, то що їм порадите? :D

Тю - якщо Вам у короткостроковий - то повинна бути диверсифікація . Міняйте на євро для різноманітності ... Золото можете купити трошки , чи там срібло ... Напряму .
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