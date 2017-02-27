Додано: Вів 05 лис, 2019 15:54

1.То,что вспомнили Беню - это гуд.2.То,что тормозят очередную дозу - это гуд, лучше бы вообще не дали.3.Но какого хрена они за 28 лет беспредела лишь второй раз более менее прямо "подсказывают" нам - почему самая потенциально богатая страна Европы так фиговенько живет.Первый был - Лазаренко, второй вот - Беня.А где остальные сотни тысяч коррупционеров и воров ?Неужели трудно было время от времени хотя бы намекать,может тогда властям не было бы столь удобно прикидываться "шлангами".Ведь упоминание их на западных площадках - это своеобразный "волшебный пинок", так почему они сознательно молчат все это время, и всего лишь два злодея упомянуты за почти три десятилетия ?Однако.Наталкивает на нехорошие мысли.