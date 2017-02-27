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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26222623262426252626>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:03

  freeze написав:Минсоцполитики предложило ограничить выплаты по рождению ребёнка

Міністерство соціальної політики України запропонувало внести зміни до законодавства, які передбачають скасування виплат допомогу при народженні дитини всім сім'ям.

Документ опубліковано на сайті міністерства.

Відомство пропонує надавати допомогу при народженні тільки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги.

https://prm.ua/minsotspolitiki-zapropon ... 9WiHNRSNz4

Стране тяжело, реформы идут.

Почитав ці пропозиції - там все дуже неоднозначно . Відв"язуються від прожиткового мінімуму і прив"язують суми до бюджету . Ну і прямий не дописав одне речення :
Допомога при народженні дитини надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує 15 відсотків від загального розміру такої допомоги, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються доходи особи, яка звертається за її призначенням.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:07

Аукціон



https://mof.gov.ua/storage/files/272%20 ... D1%82.docx

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 05.11.19, до державного бюджету залучено
3 139 872 642,00 грн.

ВДАЛИЙ! Потрібні були всі! А ось за довгострокові бились так, що десь В 6 РАЗІВ ПЕРЕВИЩИЛИ ПОПИТ! Відсотки впали!

Маємо:
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю) 707 747 000 || 708 832 000 || 12 471 116 000
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю) 300 000 000 || 500 000 000 || 2 500 000 000

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
311 664 000,00 || 521 430 000,00 || 2 306 778 642,00

Встановлений рівень дохідності 14,35% 14,00% 13,38%

ВО

PS
Сьогодні австралійці зберегли облікову ставку на рівні 0,75%. І тому австраліець сьогодні зранку непогано підріс до доляра.
Та доляр почав відігруватися ввечері по всіх фронтах. Індекс доляра підіймався вище 97,8.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:22

  Puente написав:
  Долярчик написав:
  s0v7a написав:КУПУВАТИ ДОЛЯР МАЄ СЕНС. :!:

... а скажіть, будь ласка, - а коли ПРОДАВАТИ доляр має сенс?
- ну, чи витрачати?

...тоді, коли "ракета #туземун"?
- а якщо ракета буде через 2-3, чи 5р?
- а люди/форумчани - он на ВСІ купили влітку доляр, і тепер сидять оху... хвилюються, то що їм порадите? :D

Тю - якщо Вам у короткостроковий - то повинна бути диверсифікація . Міняйте на євро для різноманітності ... Золото можете купити трошки , чи там срібло ... Напряму .

... так це НЕ мені(я на 75% в грн/ і 25% у долярі) - я за колег хвилююсь :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:29

  freeze написав:Минсоцполитики предложило ограничить выплаты по рождению ребёнка
https://prm.ua/minsotspolitiki-zapropon ... yu-ditini/?

Стране тяжело, реформы идут.


Ух ти, голосувавші за Зе цитують "прямий"?
Саме Мінсоц вже відмовилось від такої ідеї
Міністерство соціальної політики не буде змінювати механізм допомоги при народженні дитини. Ця виплата здійснюватиметься усім родинам, незалежно від розміру доходів у стандартному розмірі – близько 41 тис. грн.
Міністр зазначила, що керівництво відомства дослухалося до зауважень громадськості і вирішило не змінювати нинішній механізм – оскільки через запропоновані зміни сотням тисяч українських сімей загрожувало скасування цього виду виплат.
“Дякуємо громадськості за якісний зворотній зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження”, - резюмувала Юлія Соколовська. https://www.msp.gov.ua/news/17821.html


Зепутати навпаки - пропонують
За третю і кожну наступну дитину – 400 000 грн допомоги
пунктом 2.18 пропонується опрацювати питання щодо встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини:
100 тис. грн – на першу дитину (41 тис. 280 грн. станом на сьогодні),
200 тис. грн – на другу дитину,
400 тис. грн – на третю і кожну наступну дитину.
Виплачувати таку допомогу пропонують одноразово в розмірі 25 відсотків від загальної суми та протягом наступних 36 місяців рівними частинами решти суми допомоги.
https://mi100.info/2019/10/24/za-tretyu ... -dopomogy/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:51

Завтра состоится погашение годовых ОВГЗ в объеме 4,583 млрд.грн.

Сегодня в ходе аукциона привлекли 100% плана. А именно продали на 3,3 млрд по номинальной стоимости, а в пересчете на текущие цены это составило 3,139 млрд.грн.

По 3х месячным было подано заявок на 708 млн.грн, удовлетворили на 300 млн,как и планировали.

По 12 месячным было подано заявок на 709 млн.грн, продали как и планировали на 500 млн.грн.

А вот по 4-х леткам было просто рубилово. При оглашенном лимите в 2,5 млрд грн, заявок было подано в 5 раз больше, на 12,471 млрд. грн. Ставки полетели как видим очень сильно.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:53

  Долярчик написав:...ну що там #туземунці? :)
- щось ракеті краще копається дно, ніж підкорюється космос! :)

- у Лева 69/73!
...а до Нового року залишилось менше двох місяців!
..... лєпотааааа!© :D

Чудово, якраз є грн)
А що має статись до нового року?
Все буде як завжди, освоювання коштів, попит на міжбанку після 20-х чисел, ну і стрибок курсу :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:55

  Ой+ написав:Саме Мінсоц вже відмовилось від такої ідеї
  Ой+ написав:Зепутати навпаки - пропонують


Угу.
Ваша новость об увеличении от 24 октября, а моя новость об уменьшении выложена на сайте минсоцполитики 28 октября.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Ваша новость об увеличении от 24 октября, а моя новость об уменьшении выложена на сайте минсоцполитики 28 октября.


Так і приймають завжди бюджет - депутати пропонують манну небесну, уряд опускає на землю. Я чесно кажучи сумніваюсь щодо 400 тис.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:05

  zzzzzz написав:
А вот по 4-х леткам было просто рубилово. При оглашенном лимите в 2,5 млрд грн, заявок было подано в 5 раз больше, на 12,471 млрд. грн. Ставки полетели как видим очень сильно.


Я чувствую семилетки порвут нам весной шаблон,думаю МВФ резвится с нашим бюджетом\концлагерем,эксперимент на выживание от дяди Сэма :shock:

Всё урезать,всё покромсать,работать на проценты,никакой эмиссии,глянуть на бюджет Великобритании,США,сразу хочется поверить в мировое правительство и заговор против Неньки на уничтожение населения :twisted:

Так что курс 25.50 на приём это была та сама ракета года?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:05

  s0v7a написав:https://mof.gov.ua/storage/files/272%20 ... D1%82.docx За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 05.11.19, до державного бюджету залучено 3 139 872 642,00 грн. ВДАЛИЙ! Потрібні були всі! А ось за довгострокові бились так, що десь В 6 РАЗІВ ПЕРЕВИЩИЛИ ПОПИТ! Відсотки впали! Маємо: Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 707 747 000 || 708 832 000 || 12 471 116 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 300 000 000 || 500 000 000 || 2 500

на настоящий момент доходность гривневых двухлетних депозитов с ежемесячной выплатой превышает доходность ОВГЗ.в плюсе ОВГЗ только сроки и суммы:3-4-5 лет овер 200000грн (хотя по депо сумму ФГВФЛ до конца года могут поднять до 400000). но не факт,что горячие нерезовские головы не перстанут брать в следующем году наши низкодоходные бумаги или вообще пойдут на выход (они-то свои риски выхода захеджировали другими инструментами,в отличие от нас,физиков). и возможно следующее весна-лето будет лучшей точкой входа в валюту,курсовая разница позже даст хороший и быстрый плюс.считаю для консервативных физиков сейчас ОВГЗ-доллар,депозит-ежемесячная гривна.Если они ,конечно,у вас есть :)

*Відправлено з Чату
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