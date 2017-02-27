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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2623262426252626>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:07

  twin написав:
А що має статись до нового року?
Все буде як завжди, освоювання коштів, попит на міжбанку після 20-х чисел, ну і стрибок курсу :wink:

А ещё будут сливать пересичные на подарочки к НГ,так что 24 можем увидеть под ёлочку :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:13

  somilitark написав:А ещё будут сливать пересичные на подарочки к НГ,так что 24 можем увидеть под ёлочку

вы еще про пенсов вспомните...пересичные заробитчане повезут подарки напрямую с польш,чехий и т.д..Нафига им тут втридорога покупать. Причём прут автобусами телеки,плазмы охрененных размеров,не говоря уже о всякой другой хрени.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Стране тяжело, реформы идут.

Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24

В проекте Гобюджета-2020 курс доллара подешевел на гривну

Кабмин заложил в проект Госбюджета-2020 средний курс гривны к американскому доллару на уровне 27 грн. Об этом сегодня, 5 ноября, во время презентации проекта Госбюджета-2020 ко второму чтению заявила министр финансов Оксана Маркарова.

При этом в первой редакции проекта Госбюджета-2020 курс был установлен на уровне 28,2 грн/доллар, то есть в Кабмине его снизили почти на гривну.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:27

  Яша написав:
  somilitark написав:А ещё будут сливать пересичные на подарочки к НГ,так что 24 можем увидеть под ёлочку

вы еще про пенсов вспомните...пересичные заробитчане повезут подарки напрямую с польш,чехий и т.д..Нафига им тут втридорога покупать. Причём прут автобусами телеки,плазмы охрененных размеров,не говоря уже о всякой другой хрени.

*Відправлено з Чату


это всё лирика,практика показывает обратное,под НГ трудно раздобыть гривну(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:34

  zzzzzz написав:Завтра состоится погашение годовых ОВГЗ в объеме 4,583 млрд.грн.

Сегодня в ходе аукциона привлекли 100% плана. А именно продали на 3,3 млрд по номинальной стоимости, а в пересчете на текущие цены это составило 3,139 млрд.грн.

По 3х месячным было подано заявок на 708 млн.грн, удовлетворили на 300 млн,как и планировали.

По 12 месячным было подано заявок на 709 млн.грн, продали как и планировали на 500 млн.грн.

А вот по 4-х леткам было просто рубилово. При оглашенном лимите в 2,5 млрд грн, заявок было подано в 5 раз больше, на 12,471 млрд. грн. Ставки полетели как видим очень сильно.


Зображення

В сл году ожидаем 13 млрд долл под 7ми лет
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192 ;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:41

  orest написав:Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192 ;)А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.

у них лимит до конца года по общим заимствованиям 50млрд,из них овгз около 30млрд.Поправьте,если ошибаюсь.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:42

Просто оставлю это здесь
Очень на самом деле интересно почему НБУ снижает портфель ОВДП четвертый год к ряду с 2014, и к чему это? До этого с 2014 наращивали только.
И в то же время обьем ОВДП у банков в этом году просел впервые с 2014г.
*Информация взята с сайта минфина https://old.bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Зображення
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:42

  asti написав:
  yama написав:
  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ?
P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Я не жму, просто не люблю выбрасывать деньги на ветер! Когда я решил проучаствовать в этой лотерее, я думал - выиграл и всё - идёшь в консульство и получаешь вид на жительство, а потом ввясняется, что там ещё куча гемора и денег надо выкинуть и при этом никаких гарантий - прямо какие-то американские ОВГЗ! :) :)

Нужно было ужать фото до 30кб и все получилось)))
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