somilitark написав:А ещё будут сливать пересичные на подарочки к НГ,так что 24 можем увидеть под ёлочку
вы еще про пенсов вспомните...пересичные заробитчане повезут подарки напрямую с польш,чехий и т.д..Нафига им тут втридорога покупать. Причём прут автобусами телеки,плазмы охрененных размеров,не говоря уже о всякой другой хрени.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал: - ЦВК. Дякую, потеряйтесь. - КС, ВС. Молодцы... но сократим. - Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось. - Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие. - ФОПы? Да пошли в ж***!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
В проекте Гобюджета-2020 курс доллара подешевел на гривну
Кабмин заложил в проект Госбюджета-2020 средний курс гривны к американскому доллару на уровне 27 грн. Об этом сегодня, 5 ноября, во время презентации проекта Госбюджета-2020 ко второму чтению заявила министр финансов Оксана Маркарова.
При этом в первой редакции проекта Госбюджета-2020 курс был установлен на уровне 28,2 грн/доллар, то есть в Кабмине его снизили почти на гривну.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:А ещё будут сливать пересичные на подарочки к НГ,так что 24 можем увидеть под ёлочку
вы еще про пенсов вспомните...пересичные заробитчане повезут подарки напрямую с польш,чехий и т.д..Нафига им тут втридорога покупать. Причём прут автобусами телеки,плазмы охрененных размеров,не говоря уже о всякой другой хрени.
Просто оставлю это здесь Очень на самом деле интересно почему НБУ снижает портфель ОВДП четвертый год к ряду с 2014, и к чему это? До этого с 2014 наращивали только. И в то же время обьем ОВДП у банков в этом году просел впервые с 2014г. *Информация взята с сайта минфина https://old.bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам! При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же... А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша! 210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
странно человек который покупает ОВГЗ жмет в случае выигрыша каких то 500 баксов ? P.S. кстати таки да в Украине консул часто заворачивает , лучше в Польше , но с грин картой не знаю как ...наверное надо по месту жительства
Я не жму, просто не люблю выбрасывать деньги на ветер! Когда я решил проучаствовать в этой лотерее, я думал - выиграл и всё - идёшь в консульство и получаешь вид на жительство, а потом ввясняется, что там ещё куча гемора и денег надо выкинуть и при этом никаких гарантий - прямо какие-то американские ОВГЗ!