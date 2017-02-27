Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24

В проекте Гобюджета-2020 курс доллара подешевел на гривну



Кабмин заложил в проект Госбюджета-2020 средний курс гривны к американскому доллару на уровне 27 грн. Об этом сегодня, 5 ноября, во время презентации проекта Госбюджета-2020 ко второму чтению заявила министр финансов Оксана Маркарова.



При этом в первой редакции проекта Госбюджета-2020 курс был установлен на уровне 28,2 грн/доллар, то есть в Кабмине его снизили почти на гривну.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.