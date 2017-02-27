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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2623262426252626

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09

Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает! :)
Осталось 50 минут, если что...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:17

  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)

С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18

  asti написав:Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает! :)
Осталось 50 минут, если что...

Если что система уже закрыта :)
12 по ихнему = 19 по нашему
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:26

  Яша написав:
  orest написав:Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192 ;)А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.

у них лимит до конца года по общим заимствованиям 50млрд,из них овгз около 30млрд.Поправьте,если ошибаюсь.

На 7ми летки без ограничений
kivin
 
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