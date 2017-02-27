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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09
Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает!
Осталось 50 минут, если что...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:17
asti написав:
Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18
asti написав:
Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает!
Осталось 50 минут, если что...
Если что система уже закрыта
12 по ихнему = 19 по нашему
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:26
Яша написав: orest написав:
Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192
А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.
у них лимит до конца года по общим заимствованиям 50млрд,из них овгз около 30млрд.Поправьте,если ошибаюсь.
На 7ми летки без ограничений
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kivin
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