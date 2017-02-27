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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09
Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает!
Осталось 50 минут, если что...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:17
asti написав:
Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18
asti написав:
Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает!
Осталось 50 минут, если что...
Если что система уже закрыта
12 по ихнему = 19 по нашему
Да и по размеру фото - Размер изображения не должен превышать 240 кБ (килобайт), минимума нет - возможно и 30 кБ прокатит, но уже в следующем году
Востаннє редагувалось isen
в Вів 05 лис, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:26
Яша написав: orest написав:
Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192
А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.
у них лимит до конца года по общим заимствованиям 50млрд,из них овгз около 30млрд.Поправьте,если ошибаюсь.
На 7ми летки без ограничений
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kivin
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:37
Обратили внимание по чем Ощад сегодня евро покупал - 26,80...ну уж очень низкая покупка, как знали...и евро уже -0,51% к открытию, на моменте, как думаете совпадение или Ощад что знает?
Вспоминаю 1 февраля 2018 года, когда Ощад продавал евро дешевле всех по 34,70....а потом пошел евро с горки вниз...тоже как знали...
Востаннє редагувалось isen
в Вів 05 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:38
isen написав: asti написав:
Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
Я часа в два дня вспомнил.
Затем нашел инфу, что глючит из-за картинок, уменьшал... до 30-35кб.
Анкета жены залетела с первого раза.
Все равно шансы чуть выше нуля, может повезет как новичку)
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Vint
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:43
Vint написав: isen написав: asti написав:
Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)
С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
Я часа в два дня вспомнил.
Затем нашел инфу, что глючит из-за картинок, уменьшал... до 30-35кб.
Анкета жены залетела с первого раза.
Все равно шансы чуть выше нуля, может повезет как новичку)
Пусть будет Вам удача. У меня были больше 100кб не смог зарегиться
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isen
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:24
У меня тоже были больше 100 - 105кб. Мне, кстати, сказали (в ателье где я фоткался), что нужно, чтобы минимум был 100 КБ...
Но был при этом минимальный размер 600*600 точек. Я пытался уменьшить но не смог так чтобы было 600*600 и при этом меньший вес...
Ну да ладно, не особо и хотел, так, азарта ради...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31
Сегодняшний аукцион порядком удивил! Я ожидал, конечно, что на 4х летки будет спрос - сам собирался участвовать - но чтобы в пять раз!!! Интересно, насколько срезали неконкурентные? Никто не знает??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34
Libo написав:
Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим.
Чисто візуально нині бачу по ситуації в Німеччині, де нині знаходжуся, що в магазинах і супермаркетах значно поменшало покупців як, наприклад, всього ще років три-чотири назад... В гітлерівському пивному НВ один найбільший зал на 1000 осіб в обід просто закритий... Із плюсів наших тут повно, хто туристом, а хто придивляється до покупки нерухомості, хоча квартира в 80 квадратів близько 600-800 тисяч євро, а будиночок в 200 квадратів не в районі Швабінга, близько півтора ляма! Повно емігрантів, смітять, сидять кругом зі своїми прибамбасами... Візуально видно, що криза буде! Коли - важко сказати!
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Qwerty
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Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
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