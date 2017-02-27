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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2624262526262627>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:09

Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает! :)
Осталось 50 минут, если что...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:17

  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)

С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18

  asti написав:Там минимум - 100 кБ, у меня было 105...
А сейчас сайт вообще висит даже
картинку recaptcha не загружает! :)
Осталось 50 минут, если что...

Если что система уже закрыта :)
12 по ихнему = 19 по нашему
Да и по размеру фото - Размер изображения не должен превышать 240 кБ (килобайт), минимума нет - возможно и 30 кБ прокатит, но уже в следующем году
Востаннє редагувалось isen в Вів 05 лис, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:26

  Яша написав:
  orest написав:Ось що про сьогоднішнє розміщення писав viewtopic.php?p=4784192#p4784192 ;)А тоді вже наступне розміщення, під вже сформовану винагороду, можна робити хоч на 15 млрд.

у них лимит до конца года по общим заимствованиям 50млрд,из них овгз около 30млрд.Поправьте,если ошибаюсь.

На 7ми летки без ограничений
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обратили внимание по чем Ощад сегодня евро покупал - 26,80...ну уж очень низкая покупка, как знали...и евро уже -0,51% к открытию, на моменте, как думаете совпадение или Ощад что знает?
Вспоминаю 1 февраля 2018 года, когда Ощад продавал евро дешевле всех по 34,70....а потом пошел евро с горки вниз...тоже как знали...
Востаннє редагувалось isen в Вів 05 лис, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:38

  isen написав:
  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)

С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))

Я часа в два дня вспомнил.
Затем нашел инфу, что глючит из-за картинок, уменьшал... до 30-35кб.
Анкета жены залетела с первого раза.
Все равно шансы чуть выше нуля, может повезет как новичку)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:43

  Vint написав:
  isen написав:
  asti написав:Пытался сегодня весь вечер зарегистрироваться на Грин карт, даже фотку специальную сделал, заморочился. Ага, фиг вам!
При нажатии continue после первой части анкеты - сайт сбрасывается, мол, нет соединения! Уже раз 10 пробовал с разных браузеров - результат один и тот же...
А потом как посмотрел, сколько там башлять надо в случае выигрыша!
210 баксов за медосмотр, 330 баксов за собеседование с консулом и это при том, что тебя могут завернуть на раз-два! Да нах она мне здалась эта Америка! Лучше в Тай полечу//)

С 10 утра уже нельзя было зарегиться...Так что в следующем году надо пораньше этот процесс начинать)) а вообще да не лотерея а лохотрон)))

Я часа в два дня вспомнил.
Затем нашел инфу, что глючит из-за картинок, уменьшал... до 30-35кб.
Анкета жены залетела с первого раза.
Все равно шансы чуть выше нуля, может повезет как новичку)

Пусть будет Вам удача. У меня были больше 100кб не смог зарегиться :)
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:24

У меня тоже были больше 100 - 105кб. Мне, кстати, сказали (в ателье где я фоткался), что нужно, чтобы минимум был 100 КБ...
Но был при этом минимальный размер 600*600 точек. Я пытался уменьшить но не смог так чтобы было 600*600 и при этом меньший вес...
Ну да ладно, не особо и хотел, так, азарта ради...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31

Сегодняшний аукцион порядком удивил! Я ожидал, конечно, что на 4х летки будет спрос - сам собирался участвовать - но чтобы в пять раз!!! Интересно, насколько срезали неконкурентные? Никто не знает??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34

  Libo написав:
  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian


Государственные структуры многих стран закладываются на 60-70%, что в следующем году финансового кризиса НЕ будет. Если не случится в следующем году, то его вероятность в 2021 снижается еще больше.
В вашей стратегии исходите из этого же. Но сало лучше держать сухим. :?


Чисто візуально нині бачу по ситуації в Німеччині, де нині знаходжуся, що в магазинах і супермаркетах значно поменшало покупців як, наприклад, всього ще років три-чотири назад... В гітлерівському пивному НВ один найбільший зал на 1000 осіб в обід просто закритий... Із плюсів наших тут повно, хто туристом, а хто придивляється до покупки нерухомості, хоча квартира в 80 квадратів близько 600-800 тисяч євро, а будиночок в 200 квадратів не в районі Швабінга, близько півтора ляма! Повно емігрантів, смітять, сидять кругом зі своїми прибамбасами... Візуально видно, що криза буде! Коли - важко сказати!
Qwerty
 
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