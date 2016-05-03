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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:02
kombinator написав:
Очень на самом деле интересно почему НБУ снижает портфель ОВДП четвертый год к ряду с 2014, и к чему это? До этого с 2014 наращивали только.
Покупка центробанком облигаций правительства - это прямое финансирование бюджета за счет инфляции. При острой стадии кризиса это допустимо, через это проходят многие страны, но злоупотреблять не стоит, особенно в наших условиях.
Когда исчезла острая необходимость, НБУ перестал эмитировать деньги для минфина.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:10
Qwerty
За пивом надо в Андекс поехать
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:26
Касаемо сегодняшнего аукциона, мне кажется нерезов круто прокатил Минфин.
Спрос на 4х-летки составил 12,5 млрд.грн при размещении всего на 2,5 млрд.
Думаю нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
И вот еще что. Посмотрел сегодня ставки по нашим евробондам в долларах.
1 год - 4,17%
2 года - 4,91%
3 года - 5,16%
4 года - 5,62%
5 лет - 5,9%
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:02
zzzzzz написав:
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
а с евробондов вс платится ?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:06
zzzzzz написав:
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
судя по динамике курса гривна/доллар скоро привлечения в гривне станут дешевле долларовых//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:12
zzzzzz написав:
Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??
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Vint
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