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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:10
Qwerty
За пивом надо в Андекс поехать
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edvardd
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:26
Касаемо сегодняшнего аукциона, мне кажется нерезов круто прокатил Минфин.
Спрос на 4х-летки составил 12,5 млрд.грн при размещении всего на 2,5 млрд.
Думаю нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
И вот еще что. Посмотрел сегодня ставки по нашим евробондам в долларах.
1 год - 4,17%
2 года - 4,91%
3 года - 5,16%
4 года - 5,62%
5 лет - 5,9%
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:02
zzzzzz написав:
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
а с евробондов вс платится ?
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Клаус
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:06
zzzzzz написав:
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
судя по динамике курса гривна/доллар скоро привлечения в гривне станут дешевле долларовых//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:12
zzzzzz написав:
Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:00
asti написав: zzzzzz написав:
Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??
Анонс на месяц был 29 октября , а лимиты озвучили только в пятницу утром 1 ноября.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:07
zzzzzz написав:
Касаемо сегодняшнего аукциона, мне кажется нерезов круто прокатил Минфин.
Спрос на 4х-летки составил 12,5 млрд.грн при размещении всего на 2,5 млрд.
Думаю нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
И вот еще что. Посмотрел сегодня ставки по нашим евробондам в долларах.
1 год - 4,17%
2 года - 4,91%
3 года - 5,16%
4 года - 5,62%
5 лет - 5,9%
Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
что мешает взять то?
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kivin
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:07
asti написав: zzzzzz написав:
Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??
смолий четко дал ориентир - 8% в 20м году!
туда и идем
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kivin
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:08
Василь-Рівне написав: freeze написав:
Стране тяжело, реформы идут.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
Пане Василь.
Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського. А хоче мирно жити. Їх немає у ФБ, ніде.
Маю трьох знайомих палких прихильників Порошенка. Жоден не є професійним військовим і не створить будь-яких проблем, навіть якщо візьме зброю. Усі не служили в армії, усі мають хронічні хвороби. Мінімальний вік - 45 років.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:23
Навуходоносор написав: Василь-Рівне написав: freeze написав:
Стране тяжело, реформы идут.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
Пане Василь.
Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського. А хоче мирно жити. Їх немає у ФБ, ніде.
Маю трьох знайомих палких прихильників Порошенка. Жоден не є професійним військовим і не створить будь-яких проблем, навіть якщо візьме зброю. Усі не служили в армії, усі мають хронічні хвороби. Мінімальний вік - 45 років.
А у меня из знакомых: волонтеры более легкомысленные и пели за Зе, пару недель назад перестали и стройно стали вне политики, а военные категорически против Зе.
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