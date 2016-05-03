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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2625262626272628>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:10

Qwerty
За пивом надо в Андекс поехать
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:26

Касаемо сегодняшнего аукциона, мне кажется нерезов круто прокатил Минфин.
Спрос на 4х-летки составил 12,5 млрд.грн при размещении всего на 2,5 млрд.
Думаю нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))

Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.

И вот еще что. Посмотрел сегодня ставки по нашим евробондам в долларах.

1 год - 4,17%
2 года - 4,91%
3 года - 5,16%
4 года - 5,62%
5 лет - 5,9%

Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:02

  zzzzzz написав:Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.

а с евробондов вс платится ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:06

  zzzzzz написав:Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.
судя по динамике курса гривна/доллар скоро привлечения в гривне станут дешевле долларовых//) :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:12

  zzzzzz написав:Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:00

  asti написав:
  zzzzzz написав:Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??


Анонс на месяц был 29 октября , а лимиты озвучили только в пятницу утром 1 ноября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:07

  zzzzzz написав:Касаемо сегодняшнего аукциона, мне кажется нерезов круто прокатил Минфин.
Спрос на 4х-летки составил 12,5 млрд.грн при размещении всего на 2,5 млрд.
Думаю нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))

Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.

И вот еще что. Посмотрел сегодня ставки по нашим евробондам в долларах.

1 год - 4,17%
2 года - 4,91%
3 года - 5,16%
4 года - 5,62%
5 лет - 5,9%

Даже не знаю, 4х-летки в гривне 13,3% или в долларах 5,62%
Я бы в долларах взял.

что мешает взять то? :P
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:07

  asti написав:
  zzzzzz написав:Думаю, нерезы ожидали безлимитного аукциона, а вышло вот так вот )))
Не ясно куда пойдут 10 млрд неудовлетворенных покупателей.
Как они могли ожидать безлимитного, если уже в четверг был озвучен лимит??!
А десять ярдов... думаю, минимум 5 пойдут в трехлетки на следующий.
Какая же там ставка будет - 12,5 ??


смолий четко дал ориентир - 8% в 20м году!
туда и идем
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:08

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Стране тяжело, реформы идут.

Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:

Пане Василь.
Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського. А хоче мирно жити. Їх немає у ФБ, ніде.
Маю трьох знайомих палких прихильників Порошенка. Жоден не є професійним військовим і не створить будь-яких проблем, навіть якщо візьме зброю. Усі не служили в армії, усі мають хронічні хвороби. Мінімальний вік - 45 років.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:23

  Навуходоносор написав:
  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Стране тяжело, реформы идут.

Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:

Пане Василь.
Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського. А хоче мирно жити. Їх немає у ФБ, ніде.
Маю трьох знайомих палких прихильників Порошенка. Жоден не є професійним військовим і не створить будь-яких проблем, навіть якщо візьме зброю. Усі не служили в армії, усі мають хронічні хвороби. Мінімальний вік - 45 років.

А у меня из знакомых: волонтеры более легкомысленные и пели за Зе, пару недель назад перестали и стройно стали вне политики, а военные категорически против Зе.
Vint
 
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