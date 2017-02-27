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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2625262626272628

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 337
Не нижче 24.50
55%
187
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Стране тяжело, реформы идут.

Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!

Раскатисто. Можно сократить. В стране никто никому ничего не должен и никто ни кому не нужен уже не одну пятилетку. Очки и колесо обозрения для этого не требуются.
Black Jack - White Business
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