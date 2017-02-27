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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Василь-Рівне написав: freeze написав:
Стране тяжело, реформы идут.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!
Раскатисто. Можно сократить. В стране никто никому ничего не должен и никто ни кому не нужен уже не одну пятилетку. Очки и колесо обозрения для этого не требуются.
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