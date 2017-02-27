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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Василь-Рівне написав: freeze написав:
Стране тяжело, реформы идут.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!
Раскатисто. Можно сократить. В стране никто никому ничего не должен и никто ни кому не нужен уже не одну пятилетку. Очки и колесо обозрения для этого не требуются.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 07:26
twin написав: Долярчик написав:
...ну що там #туземунці?
- щось ракеті краще копається дно, ніж підкорюється космос!
- у Лева 69/73!
...а до Нового року залишилось менше двох місяців!
..... лєпотааааа!©
Чудово, якраз є грн)
А що має статись до нового року?
Все буде як завжди, освоювання коштів, попит на міжбанку після 20-х чисел, ну і стрибок курсу
... а що, як стрибка НЕ буде? (а його швидше і не буде! )
- тоді, у більшості форумчан, і святкового настрою не буде на свята...
...ну нічого, святковий настрій буде на Великдень - може тоді, накінець-то, ракета стартане...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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