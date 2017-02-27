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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2625262626272628

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 338
Не нижче 24.50
56%
188
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Стране тяжело, реформы идут.

Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!

Раскатисто. Можно сократить. В стране никто никому ничего не должен и никто ни кому не нужен уже не одну пятилетку. Очки и колесо обозрения для этого не требуются.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 07:26

... за крок до перевороту думок ©

  twin написав:
  Долярчик написав:...ну що там #туземунці? :)
- щось ракеті краще копається дно, ніж підкорюється космос!

- у Лева 69/73!
...а до Нового року залишилось менше двох місяців!
..... лєпотааааа!©

Чудово, якраз є грн)
А що має статись до нового року?
Все буде як завжди, освоювання коштів, попит на міжбанку після 20-х чисел, ну і стрибок курсу :wink:

... а що, як стрибка НЕ буде? (а його швидше і не буде! )
- тоді, у більшості форумчан, і святкового настрою не буде на свята... :roll:

...ну нічого, святковий настрій буде на Великдень - може тоді, накінець-то, ракета стартане... :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:21

  Навуходоносор написав:Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського.


Безвідносно до названих прізвищ: коли людина починає казати про всїх загалом, або "кожний має зір...", це значить, що він починає викривлювати істину, виходячи тільки зі своїх уявлень. Бо "всі" не бувають на 100% однаковими.
А відносно прізвищ: то я знаю безліч військових, яких підтримують Порошенко. Бо саме при ньому армія почала переходити на сучасні стандарти. Та й особисте його відношення до української армії зовсім не те, ніж у зелупенців.
Karrambas
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:26

Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.

Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше.
Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.

По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31%
К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет.
Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:29

  Karrambas написав:
  Навуходоносор написав:Жоден з знайомих хлопців, хто був там, і чути не хоче ні про Порошенка, ні про Зеленського.


Безвідносно до названих прізвищ: коли людина починає казати про всїх загалом, або "кожний має зір...", це значить, що він починає викривлювати істину, виходячи тільки зі своїх уявлень. Бо "всі" не бувають на 100% однаковими.
А відносно прізвищ: то я знаю безліч військових, яких підтримують Порошенко. Бо саме при ньому армія почала переходити на сучасні стандарти. Та й особисте його відношення до української армії зовсім не те, ніж у зелупенців.


От від багатьох чув , що при Порошенкові армія почала підніматися . Ну - у нього і виходу іншого не було . Але - по Укроборонпрому питань - незліченна кількість ( там на зараз борги 10 млрд гривень ! ) - це його сфера відповідальності ?
Puente
 
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