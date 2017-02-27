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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Василь-Рівне написав: freeze написав:
Стране тяжело, реформы идут.
Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в ж***!
Раскатисто. Можно сократить. В стране никто никому ничего не должен и никто ни кому не нужен уже не одну пятилетку. Очки и колесо обозрения для этого не требуются.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 07:26
twin написав: Долярчик написав:
...ну що там #туземунці?
- щось ракеті краще копається дно, ніж підкорюється космос!
- у Лева 69/73!
...а до Нового року залишилось менше двох місяців!
..... лєпотааааа!©
Чудово, якраз є грн)
А що має статись до нового року?
Все буде як завжди, освоювання коштів, попит на міжбанку після 20-х чисел, ну і стрибок курсу
... а що, як стрибка НЕ буде? (а його швидше і не буде! )
- тоді, у більшості форумчан, і святкового настрою не буде на свята...
...ну нічого, святковий настрій буде на Великдень - може тоді, накінець-то, ракета стартане...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:26
Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше.
Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.
По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31%
К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет.
Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:50
zzzzzz написав:
Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Вы не учитываете, что облигации можно продать на вторичном рынке, а депозит - это на весь срок.
Слишком разные инструменты, чтобы их сравнивать.
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Сибарит
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:54
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Вы не учитываете, что облигации можно продать на вторичном рынке, а депозит - это на весь срок.
Слишком разные инструменты, чтобы их сравнивать.
Резонное замечание, но с другой стороны почти все банки готовы дать кредит под залог депозита.
Вообщем у каждого инструмента есть свои "+" и "-"
Меня очень интересует куда пойдут 10 млрд.грн которые пролетели с аукционом по 4х-леткам.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:01
zzzzzz меня тоже. только 14.5 в сумме. нет инфы по лимитам на доллар 12 ноября?
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Яша
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:08
Яша лимиты в четверг-пятницу выдают
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:49
zzzzzz написав:
Меня очень интересует куда пойдут 10 млрд.грн которые пролетели с аукционом по 4х-леткам.
Вряд ли они пойдут на валютный рынок.
Не так давно был введен инструмент краткосрочного кредитования покупки ОВГЗ. Теперь нет необходимости продавать валюту заранее. Скорее всего, валюта будет ждать следующих аукционов.
Часть может пойти на вторичку.
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Сибарит
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:50
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24.68-24.70/24.75-24.77
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:56
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Меня очень интересует куда пойдут 10 млрд.грн которые пролетели с аукционом по 4х-леткам.
Вряд ли они пойдут на валютный рынок.
Не так давно был введен инструмент краткосрочного кредитования покупки ОВГЗ. Теперь нет необходимости продавать валюту заранее. Скорее всего, валюта будет ждать следующих аукционов.
Часть может пойти на вторичку.
А при чем тут кредитование если гривны уже были готовы для покупки ОВГЗ.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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