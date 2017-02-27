RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2627262826292630>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 339
Не нижче 24.50
56%
189
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:18

НБУ вчера купил дежурную тридцатку.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35951
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
35
7
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:36

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Меня очень интересует куда пойдут 10 млрд.грн которые пролетели с аукционом по 4х-леткам.
Вряд ли они пойдут на валютный рынок.
Не так давно был введен инструмент краткосрочного кредитования покупки ОВГЗ. Теперь нет необходимости продавать валюту заранее. Скорее всего, валюта будет ждать следующих аукционов.
А при чем тут кредитование если гривны уже были готовы для покупки ОВГЗ.
Откуда вы знаете, что были готовы? 12,5 ярда - это были всего-навсего заявки, которые в большинстве своем могли быть непокрытыми. Например, какой-то потенциальный покупатель подал заявку и договорился со своим брокером, что в случае успешной покупки будет прокредитован, например, своим банком хранителем у которого хранятся его бумаги (необязательно ОВГЗ). Так что в самом деле этих мифических 10 ярдов скорее всего нет и на след. аукцион, учитывая как упала ставка заявок может быть подано гораздо меньше//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ штурмует 24.6!
kivin
 
Повідомлень: 83
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:43

  zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.

Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше.
Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.

По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31%
К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет.
Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.


запитання,чому тоді банки не знижують проценти??
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 17.11.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:46

  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.

Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше.
Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.

По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31%
К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет.
Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.


запитання,чому тоді банки не знижують проценти??

они тугодумы...и очень медленные
но будут снижать...
kivin
 
Повідомлень: 83
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55

  zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.

Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше.
Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.



вже зараз є пару банок, що пропонують депо під 18.5% річних
а деякі навіть із щомісячною чи кап-ю

вніманіє вопрос - на чому вони заробляють, що дозволяють таке?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6427
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55

kivin
навпаки, підвищують (деякі)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6427
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:56

kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35951
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
35
7
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:03

  greenozon написав:вже зараз є пару банок, що пропонують депо під 18.5% річних
а деякі навіть із щомісячною чи кап-ю
вніманіє вопрос - на чому вони заробляють, що дозволяють таке?

Как на чем, на вкладчиках. Это из области еда начинает что-то понимать. Правда, едой потом становятся и те, кто ничего туда не нес, когда с бюджета начинают выплачивать эти разворованные вклады.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20968
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:10

greenozon

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35951
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
35
7
2
  #<1 ... 2627262826292630>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1613, 1614, 1615
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16144 1946903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:45
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6735 1470026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:38
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34854
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.