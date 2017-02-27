zzzzzz написав:Меня очень интересует куда пойдут 10 млрд.грн которые пролетели с аукционом по 4х-леткам.
Вряд ли они пойдут на валютный рынок. Не так давно был введен инструмент краткосрочного кредитования покупки ОВГЗ. Теперь нет необходимости продавать валюту заранее. Скорее всего, валюта будет ждать следующих аукционов.
А при чем тут кредитование если гривны уже были готовы для покупки ОВГЗ.
Откуда вы знаете, что были готовы? 12,5 ярда - это были всего-навсего заявки, которые в большинстве своем могли быть непокрытыми. Например, какой-то потенциальный покупатель подал заявку и договорился со своим брокером, что в случае успешной покупки будет прокредитован, например, своим банком хранителем у которого хранятся его бумаги (необязательно ОВГЗ). Так что в самом деле этих мифических 10 ярдов скорее всего нет и на след. аукцион, учитывая как упала ставка заявок может быть подано гораздо меньше//)
zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше. Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.
По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31% К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет. Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.
zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше. Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.
По 4х леткам ставка была 13,38% , это равносильно 16,31% К сожалению в банках очень ограничен выбор депозитов на срок в несколько лет. Но есть банки где условия более привлекательные, из негатива - банки стремные, больше лимита Фонда лучше не размещать.
запитання,чому тоді банки не знижують проценти??
они тугодумы...и очень медленные но будут снижать...
zzzzzz написав:Ставки по депозитам и ОВГЗ пришли к некоему балансу.
Например вчера 12 месячные ОВГЗ размещали по 14% , это дает ту же доходность по депозиту со ставкой 17,06% и выше. Если еще отнять комиссии и найти депозит с ежемесячной выплатой %% то депо со ставкой 16,75-17% окажется более привлекательным.
вже зараз є пару банок, що пропонують депо під 18.5% річних а деякі навіть із щомісячною чи кап-ю
вніманіє вопрос - на чому вони заробляють, що дозволяють таке?