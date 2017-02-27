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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:20
zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:24
greenozon написав:
вже зараз є пару банок, що пропонують депо під 18.5% річних
а деякі навіть із щомісячною чи кап-ю
вніманіє вопрос - на чому вони заробляють, що дозволяють таке?
На кредитах - наприклад абанк https://a-bank.com.ua/credit/cash
Реальна % ставка * Від 70,31%
було недавно 178%
Ідея мені пропонувала під реальну 98 %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:25
kivin написав: zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
Детский сад.
Живите своим умом!
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